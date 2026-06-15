Der einstige Exot unter den Policen ist längst zum Standard geworden - und wer jetzt noch keine Tierversicherung im Portfolio hat, verschenkt einen guten Teil seines Erfolgspotenzials. Rund 16 Millionen Hunde und 19 Millionen Katzen leben in Deutschland. Die meisten von ihnen werden wie Familienmitglieder behandelt: Sie bekommen hochwertiges Futter, werden aktiv in den Alltag miteinbezogen und bei Krankheit oder Verletzungen selbstverständlich bestmöglich tiermedizinisch versorgt. Den vollständigen Artikel lesen ...
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