Der kräftige Technologie-Squeeze vom Donnerstag hat kurzfristig für Entlastung gesorgt, aber noch keine echte Entwarnung geliefert. Die Bewegung wirkte eher wie das hastige Eindecken zuvor leerverkaufter Positionen als der Beginn einer nachhaltig neuen Aufwärtswelle. Genau deshalb bleiben wir unserer Linie treu: Wir jagen nicht den heiß gelaufenen Zukunftserzählungen hinterher, sondern suchen weiter dort nach Chancen, wo Substanz, Cashflow und Dividendenrendite zusammenkommen. Nach den defensiven Werten der vergangenen Ausgabe öffnen wir heute bewusst das Fenster nach Asien. Dort finden sich einige der klassischen Value-Bastionen, die vom globalen Anlegerpublikum seit Jahren mit einem deutlichen Bewertungsabschlag belegt werden. Heute stellen wir Ihnen in der Termin-Börse daily (KLICK HIER) drei asiatisch geprägte Bluechips vor, die hohe laufende Ausschüttungen, günstige Bewertungen und eine spürbare defensive Komponente miteinander verbinden.
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