München (ots) -Als die Vorarlberger Unternehmerin und Erfinderin Sara Kapeller die Auswirkungen großer Schneemengen auf Photovoltaik-Dächer beobachtete, stellte sie sich eine entscheidende Frage: Warum gibt es keine intelligente Lösung, die Schnee auf PV-Anlagen aktiv managt und gleichzeitig die Energieerzeugung verbessert? Aus dieser Überlegung entstand die Idee für twistorWas mit einer einfachen Frage begann, entwickelte sich zu einer patentierten Technologie für aktives Schneemanagement auf Photovoltaik Dächern. Das Ziel von twistor war von Beginn an klar: eine Lösung zu schaffen, die Solarertrag, Sicherheit und die optimale Nutzung von Dachflächen miteinander verbindet. Denn überall dort, wo Schnee zur Herausforderung wird, verlieren Photovoltaik-Anlagen wertvolle Energieerträge und Dächer wertvolles Solarpotenzial. Genau hier setzt die Innovation aus Vorarlberg an.Mit twistor entstand in Vorarlberg ein österreichisches Cleantech-Startup, das eine bislang wenig beachtete Herausforderung der Energiewende adressiert: den Einfluss von Schnee auf Photovoltaik-Anlagen. Nach intensiver Entwicklungs- und Testphase sowie der erfolgreichen Patentierung der Technologie startet das Unternehmen nun in die Serienfertigung. Damit wird aus einer innovativen Idee eine marktreife Lösung, die dazu beitragen soll, Solarerträge zu erhöhen, Dachflächen besser nutzbar zu machen und die Sicherheit von Photovoltaik-Anlagen in schneereichen Regionen zu verbessern.Die Intersolar Europe 2026 in München markiert für twistor den offiziellen internationalen Marktauftritt. Erstmals präsentiert das Vorarlberger Unternehmen seine patentierte Technologie einem weltweiten Fachpublikum aus den Bereichen Photovoltaik, Energie, Dachtechnik und Gebäudemanagement. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Solarerträge auch unter winterlichen Bedingungen optimieren und vorhandene Dachflächen effizienter nutzen lassen. Mit seiner Innovation zeigt TWISTOR neue Perspektiven für den Einsatz von Photovoltaik in schneereichen Regionen und leistet einen Beitrag zur Weiterentwicklung nachhaltiger Energielösungen.Besuchen Sie twistor auf der Intersolar Europe 2026 (23. Juni - 25. Juni 2026) in Halle C4, Stand 650J. Besucherinnen und Besucher erhalten vor Ort exklusive Einblicke in die patentierte Technologie, ihre Funktionsweise sowie die Vorteile eines aktiven Schneemanagements für Photovoltaik-Dächer. Live-Präsentationen und persönliche Gespräche mit dem Entwicklungsteam bieten die Möglichkeit, die Innovation aus erster Hand kennenzulernen.Pressekontakt:Sara Kapellersara.kapeller@twistor.atOriginal-Content von: TWISTOR GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182736/6294114