Nach der im Bereich Dokumenten-Management tätigen Binect verkauft nun auch die im Versicherungssektor tätige Wurmtal Beteiligungen AG ihr operatives Geschäft und plant, die Erlöse aus der Transaktion im Wesentlichen an die Aktionäre auszuschütten. Konkret veräußert Wurmtal die 2020 erworbene Kehmer Versicherungsmakler GmbH sowie die 2023 übernommene - deutlich kleinere - Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH an den Münchner Fintech-Verbund Infinitech (u. a. Fonds Finanz, Deutscher Maklerverbund). Details zur Höhe des Kaufpreises sind bislang nicht bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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