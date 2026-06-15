Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen. Millionen Fans fiebern mit, wenn die besten Nationalmannschaften der Welt um den Titel kämpfen. Doch wer Fußball liebt, weiß, dass Meisterschaften nicht nur im Angriff gewonnen werden. Denn selbst der treffsicherste Torjäger kann Spiele nicht allein gewinnen, wenn die Defensive wackelt oder das Mittelfeld keine Bälle nach vorne bringt. Daher verfügen Top-Teams über eine stabile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boerse.de