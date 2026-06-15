Die chinesische Regierung stellt einen ehrgeizigen Plan zur Förderung von NEV- Lkw über 12 Tonnen Gesamtgewicht vor. Ziel ist, dass diese New Energy Vehicles bis 2030 einen Zulassungsanteil von 40 Prozent erreichen. Dafür will die Regierung etwa 3.000 Lade- und Batteriewechselstationen bezuschussen. Unter New Energy Vehicles (NEV) werden in China Elektrofahrzeuge, Plug-in-Hybride sowie Brennstoffzellenfahrzeuge subsummiert. Schon in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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