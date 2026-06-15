Bei Technologieaktien, insbesondere Halbleiterwerten, ist es züGewinnmitnahmen und Kursrückgängen gekommen. Geopolitische Risiken, stärkere US-Arbeitsmarktdaten, erhöhte Inflationsrisiken, Zinserhöhungserwartungen und die hohe Kapitalmarktbeanspruchung belasten die Tech-Werte Kurssteigerungen gehen mit hohem Gewinnwachstum einher, Bewertungen erscheinen nicht extrem. Robuste Konjunktur hat auch eine stützende Wirkung auf den Aktienmarkt. Wir bleiben Aktien/Tech (leicht) übergewichtet, Volatilität könnte in nächster Zeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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