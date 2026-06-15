Bereits vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Tencent einen KI-Agenten in seine Super-App Weixin integrieren wird. Laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg testet nun auch die Alibaba-Tochter Ant Group, ein Update von Alipay, welches einen KI-Agenten enthalten soll.• Alibaba und Tencent treiben beide neue KI-Funktionen in ihren Super-Apps voran, um ihre digitalen Ökosysteme auszubauen.• Im Fokus steht vor allem ein neuer Assistent für Alltags- und Finanzaufgaben, der Nutzeraktionen deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär