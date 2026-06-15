Stuttgart / Heidelberg (ots) -Die Almato AG, einer der führenden europäischen Spezialisten für semantische Datenintegration und erklärbares Reasoning und Tochterunternehmen der DATAGROUP SE, übernimmt die Aristech GmbH, ein Softwareunternehmen mit Fokus auf KI-Agenten für den Kundenservice. Beide Unternehmen bündeln dadurch ihre Technologien und schaffen gemeinsam einen integrierten europäischen KI-Stack für Semantic Intelligence, Conversational AI und KI-Agenten. Almato erweitert durch den Erwerb von Aristech seine AI-Powered Semantic Data Platform Bardioc um praxiserprobte Lösungen für automatisierte Interaktion über Voice, Mail und Chat. Ziel ist es, eine souveräne, DSGVO-konforme Alternative für Unternehmen und Organisationen zu schaffen, die KI sicher, nachvollziehbar und nach europäischen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen einsetzen wollen.Im Mittelpunkt steht ein durchgängiger Technologieansatz aus Deutschland und Europa: von der semantischen Strukturierung, Verknüpfung und Analyse geschäftskritischer Daten bis zur automatisierten Kommunikation in konkreten Prozessen. Almato stellt mit Bardioc die erklärbare semantische Datenbasis bereit, um Informationen aus unterschiedlichen Quellen kontextbezogen zu verknüpfen, nachvollziehbar auszuwerten und für KI-gestützte Automatisierung nutzbar zu machen. Die Aristech AI-Suite ermöglicht die operative Interaktion über KI-Agenten, Voice-, Mail- und Chat-Anwendungen. So entsteht ein KI-Stack, der digitale Souveränität, DSGVO-konformen Betrieb und praktische Automatisierung verbindet, ohne Unternehmen in intransparente Abhängigkeiten von globalen Plattformen zu zwingen.Aristech wurde 2012 in Heidelberg gegründet und ist auf KI-basierte Sprachtechnologie und die Automatisierung von Kundenserviceprozessen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt unter anderem KI-Agenten, Voice- und Mailbots sowie Text-to-Speech-Anwendungen. Die Lösungen kommen insbesondere bei Unternehmen und Organisationen mit hohem Kontaktvolumen sowie in regulierten und datenintensiven Branchen zum Einsatz, darunter bei ADAC, Air France KLM und der Bundesagentur für Arbeit.Die Transaktion wurde am 21. Mai 2026 notariell vollzogen. Kartellrechtliche Vorbehalte bestehen nicht. Aristech bleibt als Marke, mit seinem Standort Heidelberg sowie der operativen Führung durch die aktuelle Geschäftsführung bestehen."Mit Aristech erweitern wir unsere Plattform gezielt dort, wo Interaktion entsteht. Dabei bleibt unser Anspruch unverändert: Entscheidungen müssen erklärbar sein und im Kontext stehen. Genau darin sehen wir den Kern der Semantic Intelligence Revolution", sagt Christian Sauter, CEO der Almato AG. "Durch die Verbindung von Bardioc mit der Aristech AI-Suite schaffen wir einen integrierten KI-Stack, der Datenintelligenz und operative Automatisierung zusammenführt.""Aristech steht für technologische Exzellenz. Die Entscheidung vieler großer Unternehmen für unsere Technologie bestätigt diesen Anspruch", sagt Carolin Edler-Mende, CEO der Aristech GmbH. "Um unsere Lösungen in einem hoch kompetitiven und immer dynamischeren KI-Markt weiter in die Breite zu bringen, haben wir eine starke Partnerschaft gesucht. In Almato sehen wir einen Partner für Technologie und Wachstum, mit dem wir Unternehmen künftig noch umfassender bei der Automatisierung ihrer Prozesse unterstützen können. Dabei bleibt erhalten, was für uns zentral ist: digitale Souveränität, Sicherheit und Service aus einer Hand.""Der Markt entwickelt sich klar in Richtung operativer KI-Plattformen mit echter Business-Relevanz", sagt Andreas Baresel, CEO der DATAGROUP SE. "Mit der Erweiterung von Bardioc um die Conversational AI von Aristech bauen wir die Position von Almato im Enterprise-AI-Markt gezielt aus. Entscheidend ist dabei die Verbindung aus semantischer Datenbasis und produktiver KI-Anwendung, denn genau darin liegt der nachhaltige Mehrwert für unsere Kunden."Über AristechDie Aristech GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein führender Anbieter für KI-basierte Sprachtechnologie und spezialisiert auf die Automatisierung und Digitalisierung von Kundenserviceprozessen. Seit 2012 entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen wie KI-Agenten, Voice- und Mailbots sowie Text-to-Speech-Anwendungen, die insbesondere Unternehmen mit hohem Kundenkontakt bei der Automatisierung und Digitalisierung ihres Kundenservices unterstützen. Alle Produkte werden vollständig in-house in Deutschland entwickelt und auf Wunsch auch dort gehostet - datenschutzkonform und gemäß strengster DSGVO-Standards. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche, dem Energiesektor, dem öffentlichen Verkehr sowie kommunale Verwaltungen.Über AlmatoAlmato AG mit Hauptsitz in Stuttgart ist der europäische Spezialist für KI-gestützte semantische Datenplattformen. Mit Bardioc, der AI-powered Semantic Data Platform, bietet Almato eine souveräne und leistungsstarke Lösung zur intelligenten Verknüpfung, Analyse und Nutzung von Daten. Die Plattform basiert auf einer offenen Ontologie, arbeitet sicher und nachvollziehbar nach europäischen Standards und kann in verschiedenen Betriebsmodellen, darunter als Platform as a Service (PaaS), bereitgestellt werden. Sie ermöglicht Unternehmen eine flexible und skalierbare Nutzung in unterschiedlichen Betriebsumgebungen.Rund 200 Mitarbeiter entwickeln und betreuen die Plattform und unterstützen Organisationen aus Wirtschaft, öffentlichem Sektor und Verteidigung bei der souveränen und effizienten Nutzung ihrer Daten, von der Integration über semantische Modellierung bis zur KI-gestützten Analyse und Automatisierung.Almato arbeitet mit führenden Partnern für Implementierung und Beratung zusammen, insbesondere in den Bereichen Data Science, Security und Lösungsentwicklung, um Kunden ganzheitlich bei der Realisierung datengetriebener Strategien zu begleiten.Neben dem Hauptsitz in Stuttgart unterhält Almato Büros in Reutlingen und Barcelona. Im Jahr 2025 wurde Bardioc vom Fachmagazin CIO Review als "AI-Powered Semantic Data Platform of the Year in Europe" ausgezeichnet.Pressekontakt:Almato AG: Nicole Bommas; nicole.bommas@almato.comAristech GmbH: Schwartz PR / Julia Rauch, Louisa Struif; aristech@schwartzpr.deOriginal-Content von: Almato AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182727/6294151