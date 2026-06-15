DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ORANGE 19/UND. FLR MTN FTEC FR0013447XXX 16.06.2026 HZE/EOT
ORANGE 14/UND. FLR MTN XS1115498XXX 16.06.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ORANGE 19/UND. FLR MTN FTEC FR0013447XXX 16.06.2026 HZE/EOT
ORANGE 14/UND. FLR MTN XS1115498XXX 16.06.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard