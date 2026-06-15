Microsoft rollt ein neues Feature für Teams aus, das nicht allen Nutzer:innen gefallen dürfte. Dadurch wird genau angezeigt, ob du im Büro oder aus dem Homeoffice heraus arbeitest. Welche Einschränkungen dabei gelten. Im vergangenen Jahr hat Microsoft eine Neuerung für Teams angekündigt, die für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Dadurch soll die Kommunikationsplattform automatisch erkennen und anzeigen, wer im Homeoffice arbeitet und wer den Weg ins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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