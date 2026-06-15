Berlin (ots) -Während das Fußballfieber rund um die Weltmeisterschaft 2026 steigt, hat Govee, eine führende Marke für intelligente Beleuchtung, eine Zusammenarbeit mit Welttorhüter Oliver Kahn ins Leben gerufen. Ziel ist es, Fans in ganz Deutschland das ultimative Stadionerlebnis nach Hause zu bringen. Mit seiner DreamView-Technologie als Herzstück verleiht Govee Smart Lighting jedem Wohnzimmer echte Stadionatmosphäre für jeden Moment auf dem Bildschirm, vom Anpfiff bis zum letzten Tor. Govee hilft Fans dabei, einen unvergesslichen Fußballsommer mit Freunden und Familie zu erleben.Oliver Kahn gilt weithin als einer der größten Torhüter aller Zeiten. Seine Karriere war geprägt von absolutem Fokus, unbändigem Willen und einer akribischen Liebe zum Detail. Im Fußball kann ein einziger Millimeter den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Dieser Anspruch an Präzision macht die Zusammenarbeit mit Govee zur logischen Wahl."Fußball war schon immer eine Frage der Emotionen und gemeinsamer Erlebnisse", kommentiert Oliver Kahn. "Manche der stärksten Momente entstehen, wenn Menschen zusammenkommen und die Energie des Spiels spüren. Große Momente verdienen eine große Atmosphäre, und ich freue mich, in diesem Sommer mit Govee zusammenzuarbeiten und Fans dieses Gefühl nach Hause zu bringen."Das Beste aus dem Spieltag herausholenGute Beleuchtung macht den Unterschied. Wer das grelle Deckenlicht durch etwas Wärmeres ersetzt und DreamView aktiviert, erlebt, wie sich der Raum dem Spielgeschehen auf dem Bildschirm anpasst. Das TV Backlight 3, die Floor Lamp 3 und die Lantern Floor Lamp leuchten den gesamten Raum atmosphärisch aus. Und wenn der Schlusspfiff ertönt, wechselt ein einziger Klick die Stimmung im Raum."Große Momente entstehen gemeinsam", erläutert Eric Wu, CEO von Govee. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Oliver Kahn möchten wir Fans in ganz Deutschland dabei helfen, zu Hause intensivere und aufregendere Erlebnisse zu schaffen, von Spielabenden bis hin zu alltäglichen Momenten mit Freunden und Familie."Govee macht nicht beim Fußball halt. Ob gesellige Runde nach dem Spiel, entspannter Sommerabend oder Familienessen: Mit dem richtigen Licht wird jeder Moment zum Erlebnis. Govee bringt "Unstoppable Fun" in jeden Raum.Über GoveeSeit 2017 gestaltet Govee das intelligente Wohnerlebnis mit innovativen Ambientebeleuchtungslösungen neu. Ob Wohnräume, Gaming Setups oder Außenbereiche: Govees Smart-Home-Technologie ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch funktional. Sie verwandelt kleine Alltagsmomente in persönlichere und lebendigere Lichterlebnisse. Getragen von der Überzeugung, dass "Life is Colorful", verschiebt Govee die Grenzen der Beleuchtung, indem Design und Nutzen miteinander verbunden werden. Mehr über Govee erfahren Sie unter govee.com.Pressekontakt:Axicom GmbHSarah AhmadGisela-Stein-Straße 2181671 MünchenTel: +49 (0)152 2838 3597E-Mail: sarah.ahmad@axicom.comWeb: www.axicom.deOriginal-Content von: Govee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/6294176