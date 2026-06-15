EU-Sicherheitsvorschriften für 5G-Mobilfunk sollen Spionage und Sabotage vorbeugen - Grund ist das Misstrauen gegen China. Für Heimnetzwerke gibt es keine entsprechenden Regeln. Fünf Routerhersteller möchten das ändern. Vier deutsche und ein litauischer Routerhersteller fordern scharfe Kontrolle importierter Internet-Netzwerkgeräte in Europa. Vorbild sollen die gegen chinesische Erzeugnisse gerichteten Sicherheitsvorschriften der EU für den 5G-Mobilfunk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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