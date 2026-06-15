DJ MÄRKTE EUROPA/Erholungsrally dank Ölpreis-Rückgang

DOW JONES--Mit kräftigen Kursgewinnen sind Europas Börsen in den Montag gestartet. Unabhängig von den Details eines möglichen Iran-US-Vertrages reicht allein schon die Ankündigung, die Straße von Hormus am Freitag wieder zu öffnen. Damit dürfte die Öl-Versorgung der Weltwirtschaft wieder sicher sein. Die Ölpreise fallen danach rund 5 Prozent, umgekehrt springen die Aktienbörsen nach oben und die Anleiherenditen fallen.

Der DAX überspringt die 25.000er-Marke und legt um 1,7 Prozent zu auf 25.049 Zähler, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,4 Prozent auf 6.271 Punkte.

Hauptgewinner sind vor allem die ölpreis-abhängigen Branchen wie Luftfahrt und Autos. Bei den Fluglinien geht es bis zu 7 Prozent nach oben, Lufthansa steigen 6 Prozent, MTU im DAX und Rolls-Royce um über 5 Prozent, Airbus um 3,4 Prozent. Der Index der Autoaktien führt die Branchen mit 3,6 Prozent Plus an. Im Minus notieren defensive Titel wie Telecoms und Versorger. Einen Einbruch von 3,4 Prozent weist der Index der Ölwerte auf.

Dennoch dürften viele Marktteilnehmer vorsichtig bleiben. Denn wie üblich entsprechen die Darstellungen der USA zum Vertrag nicht den Aussagen des Iran. Demnach soll am Freitag nur ein Memorandum of Understanding, also ein Rahmenvertrag für weitere Verhandlungen, unterzeichnet werden. Diese sollen danach noch 60 Tage laufen. Über viele Punkte, wie die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögen, besteht Uneinigkeit.

Im Fokus stehen nun besonders die Zinserwartungen an den Anleihemärkten. Denn die Angst vor ölpreis-getriebener Inflation hatte die Renditen nach oben getrieben. Daher steht die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch mit ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh im Blick. Sally Auld, Chefvolkswirtin der National Australia Bank meint dazu: "Niedrigere Ölpreise mildern die Inflationssorgen und der Markt hat die Erwartungen für die nächste Zinserhöhung der Fed auf das nächste Jahr verschoben."

Renault ragen als Autohersteller mit 5 Prozent Plus hervor. Hier honoriert der Markt eine Kooperation mit Thales beim Bau von Militärfahrzeugen. Dies senkt die Abhängigkeit Renaults vom schwankungsanfälligen Privatmarkt. Thales notieren rund ein halbes Prozent höher.

Bei den Aktien des Vermögensverwalters DWS weisen Händler eine Abstufung durch Goldman Sachs hin. Trotz einer Verkaufsempfehlung und zudem gesenktem Kursziel legen die Aktien um 0,5 Prozent zu.

Wichtige Daten für die Börsen stehen am Montag nicht an. Industrieproduktion und Handelsbilanz aus der Eurozone stammen vom April und gelten angesichts der Nachrichtenlage ums Öl als veraltet. In den USA wird am Nachmittag etwas auf den Empire State Manufacturing Index für Juni und die Industrieproduktion geblickt. Im Fokus steht neben dem Iran-Vertrag die Entwicklung von SpaceX im regulären Handel.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.271,38 +1,4 83,75 6.187,63 8,3 Stoxx-50 5.335,76 +0,9 47,84 5.287,92 8,5 DAX 25.048,52 +1,7 413,22 24.635,30 2,3 MDAX 32.918,02 +2,6 834,92 27.039,42 7,5 TecDAX 4.043,38 +1,6 63,88 3.091,28 11,6 SDAX 18.699,60 +1,8 322,40 13.062,07 8,9 FTSE 10.534,72 +0,6 63,00 10.471,72 6,1 CAC 8.464,94 +1,4 114,07 8.350,87 3,9 SMI 13.842,29 +1,0 134,27 13.708,02 4,3 ATX 6.415,88 +2,5 157,17 6.258,71 0,0 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:15 Uhr EUR/USD 1,1606 +0,3 0,0038 1,1568 1,1576 EUR/JPY 185,8 +0,3 0,4800 185,32 185,4500 EUR/CHF 0,9201 -0,2 -0,0018 0,9219 0,9217 EUR/GBP 0,8637 +0,2 0,0013 0,8624 0,8630 USD/JPY 160,06 -0,1 -0,1500 160,21 160,2000 GBP/USD 1,3434 +0,2 0,0028 1,3406 1,3412 USD/CNY 6,7568 -0,1 -0,0058 6,7626 6,7626 USD/CNH 6,7567 -0,1 -0,0066 6,7633 6,7627 AUS/USD 0,7068 +0,4 0,0025 0,7043 0,7052 Bitcoin/USD 65.674,47 +2,7 1.710,61 63.963,86 64.325,87 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,27 -5,4 -4,61 84,88 Brent/ICE 82,8 -5,2 -4,53 87,33 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.315,57 +2,3 96,80 4.218,77 Silber 70,35 +3,5 2,37 67,98 Platin 1.764,30 +2,7 46,78 1.717,52 (Angaben ohne Gewähr)

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