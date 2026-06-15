Mainz (ots) -
Woche 29/26
Samstag, 11.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Maha Vajiralongkorn?
Deutschland 2022
"ZDF-History: Göttinnen der Leinwand" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 12.07.
Bitte Programmänderung beachten:
"The Day the Rock Star Died: Michael Jackson" um 6.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 14.07.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 besseresser challenge
Riesen, Blaue Takis + Toffifee
Deutschland 2025
"planet e.: Quinoa - Genuss mit Beigeschmack" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 15.07.
Bitte Programmänderung beachten:
5.00 Terra X
Humboldt und die Neuentdeckung der Natur
Deutschland 2019
"Terra X History: Margot Friedländer. Acht Gespräche und ein Ausflug" entfällt
(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 17.07.
Bitte Programmänderungen beachten:
10.45 Terra X History
Illusionen des Atomzeitalters - Strahlende Zukunftsträume
Deutschland 2023
11.45 Leschs Kosmos
Ausgestrahlt? Strom ohne Atom
Deutschland 2023
"Fukushima - Chronik einer Katastrophe" um 10:45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6294178
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"ZDF-History: Göttinnen der Leinwand" entfällt
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Riesen, Blaue Takis + Toffifee
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Humboldt und die Neuentdeckung der Natur
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(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 17.07.
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10.45 Terra X History
Illusionen des Atomzeitalters - Strahlende Zukunftsträume
Deutschland 2023
11.45 Leschs Kosmos
Ausgestrahlt? Strom ohne Atom
Deutschland 2023
"Fukushima - Chronik einer Katastrophe" um 10:45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen)
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Cornelia Autschbach
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