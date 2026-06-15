Mainz (ots) -Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Drogenkonsum. Heute wird das finale Urteil im Strafprozess gegen Marius Borg Høiby in Oslo verkündet. Er ist der Sohn der schwerstkranken Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen. Die ZDFroyal Doku "Im Schatten der Krone - Skandale, Krisen, Jetset" erzählt wie aus dem niedlichen blonden Jungen, den die Norweger liebten, ein Straftäter wurde. Der Film von Anne Kauth ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Im ZDF ist er am Dienstag, 25. August 2026, 20.15 Uhr zu sehen.Mette-Marit brachte Marius mit in die Ehe, als sie Kronprinz Haakon von Norwegen heiratete. Marius wuchs zwar mit seinen Halbgeschwistern bei der Königsfamilie auf, gehört aber von seiner Stellung her nicht dazu. Er hat keine klar definierte royale Aufgabe, absolvierte aber auch keine fundierte Ausbildung. Dafür ist er ständiger Partygast in Oslos Nachtleben. Er nimmt Drogen, hat wechselnde Freundinnen und verliert den Halt.Mit bislang in Deutschland noch nicht veröffentlichten Tondokumenten zeigt der Film, dass Marius lange bevorzugt behandelt wurde. Die Polizei wusste von seinem Kokain-Missbrauch und schritt nicht ein. Hätte man Schlimmeres verhindern können, wenn man ihn früher für seine Taten zur Rechenschaft gezogen hätte?Neben Marius zeigt der Film drei weitere Beispiele von jungen Royals im Schatten der Krone, die auf der Suche nach ihrer Rolle im Leben sind. Im Fokus stehen auch Charlotte Casiraghi, Nichte von Albert II., Fürst von Monaco, Beatrice und Eugenie von York, Nichten von König Charles III. sowie Prinzessin Madeleine von Schweden, Schwester der Kronprinzessin Victoria.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressetoros erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfroyal) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen-ZDF-Streaming-Portal: "Im Schatten der Krone - Skandale, Krisen, Jetset (https://www.zdf.de/play/dokus/zdfzeit-106/im-schatten-der-krone-100?q=Im+Schatten+der+Krone)"Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6294185