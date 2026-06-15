Mainz (ots) -
Woche 25/26
Fr., 19.6.
23.45 aspekte
Bitte Ergänzungen beachten:
Ingeborg Bachmann: Eine von uns?
Eine Spurensuche zum 100. Geburtstag
Woche 29/26
So., 12.7.
Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten:
6.00 Neue Serie
Die Werkel-Ferkel (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT)
Bär-Beeren-Tag
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031
6.10 Die Werkel-Ferkel (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT)
Rennstrecken-Kuddelmuddel
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031
(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Rudis Rasselbande: Würmer stinken!" und "Die Reinleger" entfallen.)
\u2003
Woche 30/26
So., 19.7.
Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten:
6.00 Die Werkel-Ferkel (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT)
Buch-Such-Chaos
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031
6.10 Die Werkel-Ferkel (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT)
Monsterkuchenparty
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031
(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Rudis Rasselbande: Die Rotköppchen-Bande" und "Das rätselhafte Kästchen" entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6294219
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Bitte Ergänzungen beachten:
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Eine Spurensuche zum 100. Geburtstag
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Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten:
6.00 Neue Serie
Die Werkel-Ferkel (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT)
Bär-Beeren-Tag
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031
6.10 Die Werkel-Ferkel (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT)
Rennstrecken-Kuddelmuddel
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 12. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 12. Juli 2031
(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Rudis Rasselbande: Würmer stinken!" und "Die Reinleger" entfallen.)
\u2003
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Bitte Programmänderungen ab 6.00 Uhr beachten:
6.00 Die Werkel-Ferkel (VPS 5.59/HD/Dd 5.1/UT)
Buch-Such-Chaos
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031
6.10 Die Werkel-Ferkel (VPS 6.09/HD/Dd 5.1/UT)
Monsterkuchenparty
3D-Animationsserie
Schnitt: David Courtil, Zoe Hivert-Mallet
Musik: Vincent Artaud
Buch: Catherine Williams
Regie: Romain Villemaine
Deutschland/Frankreich 2024
Im Streaming: 19. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 19. Juli 2031
(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.
"Rudis Rasselbande: Die Rotköppchen-Bande" und "Das rätselhafte Kästchen" entfallen.)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6294219
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