Hamburg (ots) -"Kuddelmuddel" - unter diesem Motto stand der 38. niederdeutsche "Vertell doch mal!"-Wettbewerb von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater. Rund 500 plattdeutsche Erzählungen waren bis Anfang März eingesandt worden. Jetzt hat eine Jury die fünf besten Geschichten ausgesucht, die am Sonntag, 14. Juni, bei einer Matinée im Hamburger Ohnsorg-Theater bekannt gegeben wurden. Prominente Botschafterin des Wettbewerbs war Annie Heger. Sie beglückwünschte die Ausgezeichneten und freute sich sehr über die große Vielfalt der Themen, und dass der Wettbewerb einmal mehr gezeigt hat: "Wir haben etwas zu erzählen."Insgesamt wurden Preise im Wert von 6.000 Euro vergeben. NDR1 Niedersachsen Redakteurin Ilka Brüggemann führte gemeinsam mit Yared Dibaba durch die "Vertell doch mal"-Gala.Den ersten Preis gewann der Rainer Martens aus Garding in Schleswig-Holstein mit seiner Geschichte "WG-Waschdag", in der er das Publikum mit einem originellen Perspektivenwechsel überraschte.Die 25 besten Geschichten sind ab jetzt in dem diesjährigen "Vertell doch mal!"-Buch nachzulesen, das im Husum-Verlag erschienen ist. Die komplette Gala 2026 mit allen Geschichten, vorgelesen von Schauspielerinnen und Schauspielern des Ohnsorg-Theaters, gibt es auf ndr.de/vertell (https://www.ndr.de/kultur/norddeutsche_sprache/plattdeutsch/vertell-doch-mal-kreatives-und-preisgekroentes-kuddelmuddel,vertell960.html).Das sind die fünf Siegerinnen und Sieger:1.Preis für Rainer Martens aus Garding mit "WG-Waschdag". Seine Geschichte überrascht mit einem originellen Perspektivenwechsel, durch den er den Kleidungsstücken in einer Waschtrommel eigenes Leben einhauchte. Rainer Martens erhielt als Erstplatzierter ein Preisgeld von 1500 Euro. Seine Geschichte trug Rabea Lübbe vor.2. Preis für Alina Jacobs aus Flensburg mit "Wat will ik egentlich?". Das Werk fängt die tiefe Einsamkeit des Menschen in einer künstlich gesteuerten Welt ein und verleiht der Technik-Vision philosophische Tiefe. 1000 Euro Preisgeld gingen an sie. Ihre Geschichte trug Birte Kretschmer vor.3. Preis für Andrea Henkelmann aus Großefehn mit "Berni". Die Erzählung schildert das schmerzhafte Erleben elterlicher Vernachlässigung aus einer seelisch genauen, kindlichen Perspektive. Ihre Geschichte wurde mit 800 Euro belohnt. Sie wurde von Annie Heger vorgetragen.4. Preis für Marcus Buck aus Brobergen mit "Shoppy". Die Geschichte wechselt die Perspektive hin zu einem KI-gesteuerten Einkaufshelfer und schafft ein scharfsinniges, humorvolles Leseerlebnis. Er bekam ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro. Die Geschichte wurde von Colin Hausberg gelesen.5. Preis für Christine Buettner aus Wedel mit "De Hochtietsdag". Mit authentischem Redefluss und präziser Charakterzeichnung offenbart das gelungene Beziehungsporträt schrittweise ein familiäres Chaos. Für ihre Erzählung erhielt sie ein Preisgeld von 500 Euro. Oskar Ketelhut trug die Geschichte auf der Gala vor.Der mit 500 Euro dotierte Publikumspreis ging mit tosendem Applaus an den Erstplatzierten Rainer Martens für seine Geschichte "WG-Waschdag".Der Jugendpreis 2026 und 1000 Euro an Preisgeld ging an elf Schülerinnen und Schüler des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums Greifswald für ihre originelle multimediale Umsetzung des Mottos.Geschichten und Ausschnitte der Veranstaltung sind in verschiedenen NDR-Programmen zu sehen und zu hören:Online: Video der gesamten Gala, sowie die einzelnen Siegergeschichten und Fotos unter ndr.de/vertell (https://www.ndr.de/kultur/norddeutsche_sprache/plattdeutsch/vertell-doch-mal-kreatives-und-preisgekroentes-kuddelmuddel,vertell960.html)Schleswig-Holstein: Im "Schleswig-Holstein Magazin" am 14. Juni ab 19.30 Uhr. Im Radio bei NDR 1 Welle Nord in "Von Binnenland und Waterkant" am 15. und 22. Juni, jeweils von 20.00 bis 21.00 UhrHamburg: Im "Hamburg Journal" am 14. Juni ab 19.30 Uhr. Im Radio bei NDR 90,3 im "Kulturjournal" am 15. Juni ab 19 Uhr und bei "Wi snackt Platt" am 21. Juni ab 8.30 Uhr, sowie im "Wi snackt Platt"-PodcastNiedersachsen: In "Hallo Niedersachsen" am 14. Juni ab 19:30 Uhr. Im Radio bei NDR 1 Niedersachsen in "Plattdeutsch" am 15. Juni ab 19.00 UhrMecklenburg-Vorpommern: Im "Nordmagazin" am 14. Juni ab 19.30 Uhr. Im Radio bei NDR 1 Radio MV im "Kulturjournal" am 15. Juni ab 19.00 UhrBremen: Im Radio auf Bremen Zwei im Rahmen des Niederdeutschen Hörspiels, alle zwei Wochen freitags von 18.00 bis 19.00 UhrNDR Fernsehen: Nachbericht in "De Noorden op Platt" am Sonnabend, 27. Juni ab 11.30 UhrPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6294239