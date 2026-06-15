Linz (www.anleihencheck.de) - Die USA haben mit dem Iran ein Abkommen ausgehandelt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Ölpreis sei daraufhin auf 80 USD gefallen, die Börsen in Aktien hätten zugelegt und EUR/USD sei um rund 50 Punkte nach oben geklettert, von 1,1570 auf 1,1620. Bis zur finalen Unterzeichnung am Freitag könne noch einiges passieren (Stichwort: Trump). Aus diesem Grund sei die moderate Reaktion in EUR/USD auch verständlich. Halte der Frieden und kehre wieder Ruhe an den Weltmärkten ein, habe EUR/USD Potenzial bis zu den Chartlevels bei 1,1680. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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