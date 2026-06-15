Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die USA und der Iran haben sich nach zähen Verhandlungen auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Konflikts geeinigt, so die Analysten der Helaba.Teil dieser Vereinbarung sei die Öffnung der Straße von Hormus. Im Gegenzug möchten die USA ihre Blockade iranischer Häfen aufheben. Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nehme zu und die Energiepreise gäben weiter nach. In der letzten Zeit hätten die militärischen Angriffe für erhöhte Verunsicherung gesorgt, was mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Stimmungsindikatoren wohl gegen deutliche Anstiege spreche. Bereits heute gebe es mit dem Empire-State-Index die erste Umfrage im US-Industriesektor des laufenden Monats. Morgen richte sich der Fokus auf die ZEW-Umfrage. Das sentix-Investorenvertrauen liefere eine leicht positive Indikation. Zwar sei die Lageeinschätzung nochmals gesunken, die Erwartungen hätten sich aber erholt, wenngleich der Index noch klar im negativen Bereich liege. Daher sollten die Erwartungen für den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen nicht zu hochgesteckt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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