Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das zwischen dem Iran und den USA erzielte Rahmenabkommen sorgt für eine anhaltend freundliche Börsenstimmung, so die Analysten der Helaba.Bereits am Donnerstag der letzten Woche habe der Wind gedreht, als US-Präsident Trump zuvor angekündigte Angriffe postwendend abgesagt habe und auf Verhandlungsfortschritte verwiesen habe. Diese habe es anscheinend gegeben und am Freitag solle ein Abkommen unterzeichnet werden. Die für die Weltwirtschaft so wichtige Straße von Hormus solle wieder frei befahrbar sein. Die Ölnotierungen ürden ihren Abwärtsimpuls daher am Morgen fortsetzen und in Asien würden die Aktienbarometer zumeist deutlich im Plus notiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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