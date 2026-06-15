Die Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Elektrifizierung des Personennahverkehrs im Landkreis Meißen unternommen: Eine zweite vollelektrische Elbfähre hat vor kurzem ihren Betrieb aufgenommen. Zudem sind seit April sechs Elektro'Kleinbusse in Meißen, Radebeul und im ländlichen Raum unterwegs. Die VGM hat im Mai die zweite vollelektrische Elbfähre in den Linienbetrieb integriert. Getauft auf den Namen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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