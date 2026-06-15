Der britische Premierminister Keir Starmer will die Verkaufsziele für E-Autos offenbar auf Druck der Industrie und der Gewerkschaften abschwächen. Die Vorgabe, dass bis 2030 80 Prozent der Neuwagenverkäufe auf vollelektrische Fahrzeuge entfallen sollen, will er demnach auf 50 Prozent senken. Das ZEV Mandate (Zero Emission Vehicle Mandate) verpflichtet Automobilhersteller in Großbritannien dazu, einen jährlich steigenden Mindestprozentsatz an emissionsfreien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net