© Foto: Uli Deck - dpaDer Rohölpreis der Sorte Brent gibt zu Beginn der neuen Handelswoche deutlich nach. Zugleich kann Gold wieder zulegen. Platzt nach dem Friedensabkommen der Knoten beim gelben Edelmetall?Pünktlich zum 80. Geburtstag von US-Präsident Donald Trump servierte das Iran-Regime seine Zustimmung. "Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen", schrieb Trump am Sonntag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Der Ölpreis (Brent) setzt damit weiter zu einer Talfahrt an und verliert im frühen Handel am Montag bereits über 3 Prozent. Sollte das Szenario stabil bleiben, so die Analysten der Citi, dann könnte der Jahresdurschnittspreis für Rohöl in diesem Jahr bei 82 …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0002747XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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