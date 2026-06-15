DAX Prognose für Montag, 15.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Nach Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX zunächst erholen, kam bis an die 24.760 Punkte, schaffte es aber nicht sich hier zu etablieren. Die Gewinne wurden im weiteren Handelsverlauf wieder abgegeben. Die Schwäche hat übergeordnet bis zum Nachmittag angehalten. Erst dann schaffte es der Index sich zu stabilisieren und wieder aufwärtszulaufen. Die Bullen konnten zum Wochenschluss einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter nach Norden schieben, wobei die Bewegungen einen sehr moderaten Charakter hatten. Der DAX ging bei 24.683 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

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?? Key Takeaways

DAX aktuell über 25.000 Punkten: Der Index startet mit einem deutlichen Aufwärtsgap in die neue Woche und hat sich erstmals wieder klar oberhalb der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke etabliert. Das verbessert die technische Ausgangslage spürbar.

Der Index startet mit einem deutlichen Aufwärtsgap in die neue Woche und hat sich erstmals wieder klar oberhalb der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke etabliert. Das verbessert die technische Ausgangslage spürbar. Chartbild auf mehreren Zeitebenen bullisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der DAX wieder über den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200). Solange diese Unterstützungen halten, bleiben Kursziele im Bereich von 25.250 bis 25.400 Punkten erreichbar.

Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der DAX wieder über den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200). Solange diese Unterstützungen halten, bleiben Kursziele im Bereich von 25.250 bis 25.400 Punkten erreichbar. Anlegerstimmung bleibt vorsichtig: Trotz des starken Kursanstiegs signalisiert der Fear-&-Greed-Index mit 33 Punkten weiterhin Angst am Markt. Diese Diskrepanz zwischen positiver Kursentwicklung und zurückhaltender Stimmung kann kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Unsere DAX Prognose für Montag, den 15.06.2026, fällt nach dem dynamischen Wochenauftakt freundlich aus. Der deutsche Leitindex konnte sich bereits im Frühhandel deutlich über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten schieben und notierte zur Analyse um 08:09 Uhr bei 25.043 Punkten.

Der DAX aktuell liegt damit 497 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung vom Freitagmorgen und 360 Punkte über dem Wochenschluss vom Freitagabend. Das deutliche Gap-Up unterstreicht die aktuell positive Marktstimmung und sorgt für ein bullisches Chartbild auf den kurzfristigen Zeitebenen.

Rückblick: DAX beendet die Vorwoche mit Zugewinnen

Der DAX startete am Freitag bei 24.546 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem Anstieg bis auf 24.763 Punkte konnten die Gewinne zunächst nicht gehalten werden. Im weiteren Tagesverlauf setzte eine Korrektur ein, ehe sich der Index am Nachmittag stabilisierte und erneut zulegen konnte.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.613 Punkten, der Tages- und Wochenschluss lag bei 24.683 Punkten.

Unter den stärksten Werten im DAX befanden sich:

Deutsche Bank (+3,59%)

Heidelberg Materials (+3,30%)

Fresenius Medical Care (+2,19%)

Zu den schwächsten Aktien gehörten:

Rheinmetall (-2,35%)

Merck (-2,05%)

Hannover Rück (-1,68%)

DAX Prognose: Stundenchart signalisiert weiteres Aufwärtspotenzial

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich verbessert. Nachdem die SMA200 mehrfach als Widerstand fungierte, gelang dem DAX zum Wochenschluss der nachhaltige Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie.

Durch das aktuelle Gap-Up konnte sich der Index zusätzlich von den relevanten gleitenden Durchschnitten absetzen.

Bullisches Szenario

Solange sich der DAX per Stundenschluss oberhalb der SMA20 halten kann, bleiben die Chancen auf weiter steigende Kurse bestehen.

Mögliche Kursziele:

25.250 bis 25.265 Punkte

25.395 bis 25.410 Punkte

Unterstützungen im Stundenchart

Bei Rücksetzern rücken folgende Bereiche in den Fokus:

SMA20 als erste Unterstützung

SMA200 als wichtiger technischer Support

Bereich um 24.780 bis 24.795 Punkte

Kurzfristige DAX Prognose (1h): Bullisch

DAX Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch das 4-Stunden-Chart hat sich zuletzt deutlich aufgehellt. Nach der Stabilisierung an der SMA200 gelang zunächst der Anstieg über die SMA20 und anschließend auch über die SMA50.

Der DAX konnte sich im Frühhandel zudem oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinien etablieren.

Positive Signale

Notierung über SMA20

Notierung über SMA50

Notierung über SMA200

Gap-Up über zentrale Widerstandsbereiche

Solange die SMA50 verteidigt wird, bleibt die technische Ausgangslage konstruktiv.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): Bullisch

DAX Prognose heute: Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell oberhalb von 25.043 Punkten behaupten, ergeben sich folgende kurzfristige Kursziele:

25.111 Punkte

25.242 Punkte

25.395 Punkte

25.415 bis 25.494 Punkte

25.515 Punkte

Darüber hinaus sind im Tagesverlauf sogar Bewegungen bis in den Bereich von 25.476 Punkten denkbar.

DAX Prognose heute: Short-Szenario

Scheitert der DAX an der 25.043-Punkte-Marke, könnten Gewinnmitnahmen einsetzen.

Wichtige Unterstützungen liegen bei:

24.977 Punkten

24.868 bis 24.829 Punkten

24.794 bis 24.717 Punkten

24.681 bis 24.606 Punkten

24.582 bis 24.507 Punkten

24.451 Punkten

24.372 Punkten

Ein Rücksetzer an die Region um 24.700 Punkte würde das übergeordnete bullische Bild zunächst nicht gefährden.

DAX aktuell: Erwartete Handelsspanne am 15.06.2026

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Tagesrange zwischen:

24.880 und 25.330 Punkten

Erweiterte Prognosespanne:

24.958 bis 25.148 Punkte

Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-&-Greed-Index notiert aktuell bei 33 Punkten und befindet sich weiterhin im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 41 Punkten, vor einem Monat noch bei 65 Punkten.

Die vorsichtige Anlegerstimmung steht damit im Gegensatz zur positiven technischen Entwicklung des DAX. Historisch betrachtet können niedrige Werte im Fear-&-Greed-Index allerdings auch als Kontraindikator wirken und weitere Kursanstiege begünstigen.

Fazit: DAX Prognose bleibt bullisch

Der DAX aktuell startet mit einem kräftigen Aufwärtsgap in die neue Handelswoche und hat sich oberhalb der wichtigen 25.000-Punkte-Marke etabliert. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren derzeit die positiven Signale.

Die DAX Prognose für heute bleibt daher bullish. Solange sich der Index über den zentralen Unterstützungen behaupten kann, bleiben Kursziele im Bereich von 25.250 bis 25.400 Punkten realistisch.

Wahrscheinlichkeit Bullenszenario: 55% Wahrscheinlichkeit Bärenszenario: 45%

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der XStation5-Charts.

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