München (ots) -- Gesellschaftlich relevantes Thema über mehrere Wochen Teil in der Daily Soap- Raffi setzt sich mit verdrängten Erinnerungen an sexuellen Missbrauch auseinander- Einblendungen und Social-Media-Posts für weiterführende InformationenSexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen hinterlässt tiefe Spuren und wirkt oft weit über die Kindheit hinaus. In der RTLZWEI-Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht" steht deshalb in den kommenden Wochen ein besonders sensibles und gesellschaftlich relevantes Thema im Fokus: Raffi wird mit der Erkenntnis konfrontiert, dass sie in ihrer Kindheit von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht wurde.Immer wieder greift die RTLZWEI-Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht", die montags bis freitags um 19:05 Uhr ausgestrahlt wird, auch ernste Themen auf. In der von filmpool entertainment produzierten Serie standen in der Vergangenheit bereits unter anderem Mobbing, häusliche Gewalt oder HIV im Mittelpunkt. Nun widmet sich die Daily Soap dem Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit und dessen Auswirkungen auf das Leben von Betroffenen. Bei mehr als 18.000 Missbrauchsfällen* bei Kindern und Jugendlichen wurden im Jahr 2025 von der Polizei strafrechtliche Ermittlungen durchgeführt. Die Dunkelziffer dürfte noch weit höher sein.Für Raffi gerät die Welt aus den Fugen, als sie sich zunehmend mit belastenden Erinnerungen aus ihrer Kindheit auseinandersetzen muss. Schritt für Schritt wird ihr bewusst, dass sie von ihrem damaligen Stiefvater sexuell missbraucht wurde. Die Erkenntnis löst bei ihr einen emotionalen Ausnahmezustand aus und stellt ihr bisheriges Selbstbild ebenso infrage wie die Beziehung zu ihrer Familie und ihrem Umfeld. Über mehrere Wochen begleitet "Berlin - Tag & Nacht" ihren Weg, die Geschehnisse aufzuarbeiten und einen Umgang mit dem Erlebten zu finden.On air weisen Einblendungen in den jeweiligen Szenen auf weiterführende Informationen auf rtl2.de hin. Auch auf den Social-Media-Kanälen von RTLZWEI wird das Thema aufgegriffen.Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI: "RTLZWEI zeigt das echte Leben in all seinen Facetten. Dazu gehören leider auch Erfahrungen, über die viel zu oft geschwiegen wird. Sexueller Missbrauch in der Kindheit kann Betroffene ein Leben lang belasten und hat weitreichende Folgen. Mit der Geschichte von Raffi greifen wir ein sehr sensibles Thema auf und möchten dazu beitragen, Aufmerksamkeit zu schaffen, Verständnis zu fördern und Betroffenen das Gefühl zu geben, mit ihren Erfahrungen nicht allein zu sein. Ich bin stolz darauf, dass wir in 'Berlin - Tag und Nacht' regelmäßig Themen mit einem Public Value setzen können und damit auch ein Publikum erreichen, dass hierfür sonst oft nur schwer zu erreichen ist."Miriam Ulrich, Executive Producerin "Berlin - Tag & Nacht", filmpool entertainment: "Bei 'Berlin - Tag & Nacht' greifen wir regelmäßig gesellschaftlich relevante Themen auf, um bewegende und authentische Geschichten zu erzählen. Angesichts unserer großen Reichweite sehen wir es als unsere Verantwortung, auch schwierige und tabuisierte Themen sichtbar zu machen. Sexueller Missbrauch in der Kindheit zählt zu den schwerwiegendsten Formen von Gewalt und gehört zugleich zu den am häufigsten verschwiegenen. Mit der Geschichte rund um Raffi möchten wir einen Beitrag dazu leisten, das Bewusstsein für die Folgen solcher Erfahrungen zu schärfen, Verständnis und Empathie für Betroffene zu fördern und dazu beitragen, dass dieses wichtige Thema stärker in den gesellschaftlichen Fokus rückt."*Quelle: Zahlen und Fakten: beauftragte-missbrauch.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeauftragte-missbrauch.de%2Fmediathek%2Fpublikationen%2Fzahlen-und-fakten&data=05%7C02%7CLothar.Derichs%40RTL2.de%7Cca6d615bfdc847b03ff808decab5bc27%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639171079844048734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jb%2B5%2FOmpGTaaYYJbC9HpwbiVMVvPh0v3yxNra5sG6gE%3D&reserved=0)Über "Berlin - Tag & Nacht""Berlin - Tag & Nacht" wird von filmpool entertainment produziert und läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch auf RTL+ verfügbar.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. Hier erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer das Leben in all seinen Facetten. Als "Home of Reality" zeigt der Sender Dokumentationen, Reportagen und Doku-Soaps, faszinierende Menschen und bewegende Schicksale. Die "RTLZWEI News" bieten junge Nachrichten. Darüber hinaus unterhält der Sender mit unverwechselbaren Shows und ausgewählten Serien und Spielfilmen. Das Münchener Medienunternehmen spricht sein Publikum auf Augenhöhe an - überall, zu jeder Zeit und auf allen relevanten Plattformen und Endgeräten.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6294271