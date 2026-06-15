Der in der heutigen Ausgabe des HEBELTRADER vorgestellte Titel verbindet defensive Qualität mit überraschend viel Dynamik. Nach einer jahrelangen Neuaufstellung ist aus einem breit aufgestellten Konzern eine fokussierte Wachstumsmaschine geworden. Die Aktie hat diese Entwicklung zuletzt bereits honoriert - doch die entscheidende Bewährungsprobe steht erst noch bevor.Die Zahlen liefern starke Argumente. Der Konzern wächst profitabel, erwirtschaftet hohe Mittelzuflüsse und verfügt damit über beträchtliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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