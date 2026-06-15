Der vergangene Donnerstag markierte möglicherweise den Tiefpunkt der katastrophalen Kursentwicklung der The Trade Desk-Aktie in den letzten Monaten. Der Kurs stürzte auf ein neues 6-Monatstief bei knapp unter 19 US$. Innerhalb eines Jahres verlor die Adtech-Plattform damit fast -75% an Wert. Doch am Freitag und auch am Montagmorgen kann sich der Aktienkurs um jeweils ca. +2% erholen. Was gibt es für Gründe für die Kurserholung und wird nun alles ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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