Der XRP-Kurs von Ripple hat sich nach dem jüngsten Ausverkauf zumindest wieder etwas gefangen. Von einer echten Entwarnung kann allerdings noch keine Rede sein, denn unmittelbar vor dem aktuellen Kursniveau wartet bereits der nächste markante Widerstandsbereich. Genau dort dürfte sich entscheiden, ob die Erholung mehr ist als nur eine technische Reaktion. Jetzt bedarf es des Ausbruchs Nach dem dynamischen Rückfall Anfang Juni hat XRP im Bereich um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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