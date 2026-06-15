Die Ferrari-Aktie gibt wieder Gas. Mit einem Kursgewinn von +4% gehört der italienische Sportwagenbauer zu den Spitzenreitern im EuroStoxx 50 zum Wochenauftakt und setzt seine jüngste Kurserholung fort. Über die letzten vier Wochen hat die Ferrari-Aktie rund +15% zugelegt. Was gibt ihr neuen Rückenwind und können Anleger darauf setzen, dass Ferrari weiterhin den Fuß auf dem Gaspedal hat? Gleich drei gute Nachrichten Zum Beginn der neuen Handelswoche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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