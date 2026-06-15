

EQS-Media / 15.06.2026 / 11:19 CET/CEST

Deutsche Patienten, die sich in Izmir einer bariatrischen Operation unterziehen, handeln zunehmend aus gesundheitlichen Gründen - nicht mehr primär aus ästhetischen Motiven, so der Bariatrische Chirurg Dr. Volkan Arayici, der viele internationale Patienten behandelt.

Izmir - Das Profil deutscher Patienten, die eine Magenverkleinerung in der Türkei Operation anstreben, scheint sich zu verändern. Während adipositaschirurgische Eingriffe in der öffentlichen Wahrnehmung lange mit Körperbild und Lebensstilzielen verknüpft waren, berichtet Dr. Volkan Arayici, Bariatrie- und Allgemeinchirurg in Izmir, dass die Patienten aus Deutschland, die heute in seine Praxis kommen, Adipositas vermehrt als chronische Erkrankung beschreiben - verbunden mit Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe, Gelenkschmerzen und eingeschränkter Mobilität. Dr. Arayici ist Mitglied der International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). ""Vor einigen Jahren spielten ästhetische Beweggründe bei der Entscheidung für eine Operation häufig eine zentrale Rolle", sagt Dr. Volkan Arayici. ""Heute sehen wir ein anderes Bild. Viele Patienten kommen zu uns, nachdem sie sich intensiv mit adipositas-bedingten Erkrankungen befasst haben. Sie sind sich der medizinischen Risiken der Adipositas und der möglichen Rolle der Bariatrie im Rahmen einer Langzeitbehandlung sehr viel bewusster." Von ästhetisch motivierten Anfragen zur medizinischen Entscheidungsfindung Für Chirurgen verändert dies den Charakter des Erstgesprächs grundlegend. Patienten, die zuvor hauptsächlich nach dem zu erwartenden Gewichtsverlust oder körperlichen Veränderungen fragten, erkundigen sich heute eher nach metabolischer Verbesserung, Medikamentenreduktion, Langzeitmonitoring, Ernährungstherapie, Fertilität, Mobilität, kardiovaskulärem Risiko und den realistischen Grenzen des operativen Eingriffs. Dr. Arayici betont, dass ästhetische Aspekte nicht vollständig aus dem Gespräch verschwunden sind. Sie sind jedoch für viele deutsche Patienten nicht mehr der dominierende Entscheidungsgrund. In Deutschland wiesen 17,9 % der Erwachsenen ab 18 Jahren mit plausiblen Körpergrößen- und Gewichtsdaten einen Body-Mass-Index (BMI) von 30 oder mehr auf, während 35,5 % in die Kategorie BMI 25 bis unter 30 fielen. Zusammengenommen lagen 53,4 % über dem Normalgewichtsbereich. Ein weiterer Bereich, in dem Dr. Arayici Veränderungen beobachtet, ist die Revisionsbariatrie. Immer mehr deutsche Patienten nehmen Kontakt zu seiner Praxis auf, nachdem ein früherer bariatrischer Eingriff keine ausreichenden Langzeitergebnisse erbracht hat oder nachdem Komplikationen oder eine erneute Gewichtszunahme aufgetreten sind. Revisionseingriffe können beispielsweise die Umwandlung vom Magenband zur Magenverkleinerung oder von der Magenverkleinerung zum Magenbypass in ausgewählten Fällen umfassen. Diese Operationen sind klinisch anspruchsvoller als Ersteingriffe und erfordern eine sorgfältige Beurteilung des Patienten' hinsichtlich Voroperationen, Anatomie, Ernährungsstatus, Refluxsymptomatik, Gewichtsverlauf und metabolischer Begleiterkrankungen. ""Revisionspatienten erfordern ein anderes Gespräch", sagt Dr. Arayici. ""Der Patient kommt oft mit einer Geschichte der Enttäuschung oder Beunruhigung. Der erste Schritt besteht nicht darin, einen zweiten Eingriff zu versprechen, sondern zu verstehen, warum die erste Behandlung das gewünschte Ergebnis nicht gebracht hat - und ob eine erneute Operation medizinisch indiziert ist." GLP-1-Medikamente verändern, wer zur Operation kommt Auch der breitere Einsatz von GLP-1-Rezeptoragonisten hat das Patientenprofil beeinflusst, obwohl Dr. Arayici davor warnt, Medikamente und Operation als einfache Alternativen darzustellen. ""Patienten mit einem vergleichsweise niedrigeren BMI probieren inzwischen häufiger zunächst eine medikamentöse Behandlung aus", sagt er. ""Infolgedessen weisen einige Patienten, die schließlich eine Operation in Betracht ziehen, höhere BMI-Werte, mehr adipositas-bedingte Erkrankungen und komplexere Krankengeschichten auf. Wir sehen auch immer mehr Patienten, die vor der Entscheidung zur Operation GLP-1-Analoga verwendet haben." Izmir auf der Reiseroute Deutscher Patienten Die Türkei bleibt ein wichtiges Reiseziel für deutsche Reisende. Izmir ist nach Antalya und Istanbul die drittmeistbesuchte Stadt des Landes von deutschen Gästen. Die Stadt verfügt über internationale Flugverbindungen, eine lang etablierte Tourismusinfrastruktur und Gesundheitsdienstleister, die an die Kommunikation mit internationalen Patienten über Sprachgrenzen hinweg gewöhnt sind. Kostenunterschiede zwischen chirurgischer Versorgung in Deutschland und der Türkei können ebenfalls eine Rolle spielen, obwohl Kliniker betonen, dass der Preis allein keine operative Entscheidung bestimmen sollte. Dr. Arayici berichtet, dass deutsche Patienten in den vergangenen Jahren zunehmend detailliertere Fragen zu Krankenhausstandards, Anästhesie, Komplikationsmanagement, postoperativer Ernährung und zur Kommunikation nach der Rückkehr in die Heimat stellen. ""Die am besten vorbereiteten Patienten vergleichen nicht einfach Destinationen", sagt er. ""Sie vergleichen medizinische Prozesse." Über Dr. Volkan Arayici Dr. Volkan Arayici ist Bariatrische - und Allgemeinchirurg in Izmir, Türkei, und Mitglied der International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO). Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Magenverkleinerung, dem Magenbypass und der Bariatrische Revisionschirurgie. Seine Praxis behandelt internationale Patienten, darunter viele aus Deutschland, und bietet bariatrische Voruntersuchungen sowie Nachsorge im Rahmen eines strukturierten klinischen Versorgungspfads an.

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Op. Dr. Volkan Arayici

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Emittent/Herausgeber: Op. Dr. Volkan Arayici

Schlagwort(e): Lifestyle



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