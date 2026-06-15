Ripple will, dass Künstliche Intelligenz in XRP und dem neuen Stablecoin RLUSD bezahlt. Doch der Markt für automatisierte Transaktionen wird bisher vom Stablecoin USDC auf Netzwerken wie Base und Solana dominiert. Mit neuen Entwickler-Werkzeugen startet das Krypto-Unternehmen nun die Aufholjagd.•Ripple drängt mit XRP und dem neuen Stablecoin RLUSD in das Geschäft für automatisierte KI-Zahlungen.•Bislang dominieren Netzwerke wie Base und Solana sowie der Stablecoin USDC diesen Sektor.•Ripple lockt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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