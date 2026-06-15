Berlin/Bonn (ots) -Nachdem die USA und der Iran sich auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Irankrieges geeinigt haben, zeigt sich der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, im Interview mit dem Fernsehsender phoenix vorsichtig optimistisch: "Ich glaube schon, dass es erstmal eine positive Nachricht ist, aber wir sollten uns da schon noch eine gewisse Skepsis bewahren." Die Iraner hätten bereits angemerkt, dass das Abkommen erst mit der Unterschrift am Freitag gelte. "Wir haben Montag und bis Freitag kann viel passieren", so Heusgen weiter.Ein großer Knackpunkt des Abkommens sei die Einbeziehung des Libanon. Diese sei zwar gut, aber man begebe sich damit auch in die Hände der Hisbollah und Israels "und da weiß man nicht, ob die sich auch an diesen Waffenstillstand halten." Aus israelischer Sicht würden Israel mit dem Abkommen die Hände gebunden, meint der Ex-Diplomat. Man müsse nun auf alle Beteiligten einwirken, dass das Abkommen "nicht wieder zerbricht."Bei den Verhandlungen über ein Friedensabkommen, müsse man sich im Klaren sein, dass die USA heute gegenüber dem Iran in einer schwächeren Situation seien als im Jahr 2015. Der Angriff der USA habe den iranischen Revolutionsgarden in die Hände gespielt, denn sie hätten mit der Straße von Hormus eine zusätzliche Trumpfkarte erhalten. Jetzt gehe es zunächst darum, die freie Schifffahrt wieder zu regeln und erst dann werde es um das Nuklearabkommen gehen, so Heusgen bei phoenix.Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/3vQPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6294332