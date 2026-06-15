BYD schickt sich an, in China den Great Han auf den Markt zu bringen - eine fast 5,3 Meter lange Flaggschiff-Limousine mit einer Spitzenleistung von 570 kW. Neben einer reinen Elektroversion soll das Oberklasse-Modell auch als Plug-in-Hybrid in den Handel kommen. Das geht aus dem aktuellen Zulassungsverfahren für den BYD Great Han hervor. Der obligatorische Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie macht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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