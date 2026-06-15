Hamburg (ots) -TikTok prägt Debatten, Trends und Narrative - oft schneller als klassische Medien. In diesem kompakten, kostenfreien Impuls-Vortrag erklärt Leo Stahlberg, Redakteur im Faktencheck-Team der dpa, wie Sie TikTok analysieren, relevante Inhalte identifizieren und Desinformation erkennen.Den TikTok Algorithmus verstehen und erfolgreich als Analysequelle nutzenTikTok funktioniert nach eigenen Regeln: Algorithmus, Trends, Sounds und visuelle Codes beeinflussen, welche Inhalte sichtbar werden. Wer hier recherchieren will, muss diese Mechanismen verstehen.Verification von TikTok-InhaltenLeo Stahlberg von dpa erklärt, wie sich relevante Inhalte identifizieren lassen - auch ohne selbst ein aktiver Teil der Plattform zu sein. Ein besonderer Fokus liegt auf der Verifikation: Wie lassen sich manipulierte oder aus dem Kontext gerissene Videos erkennen? Und welche Rolle spielen KI-generierte Inhalte auf der Plattform?Außerdem geht es um die Dokumentation und Archivierung von TikTok-Inhalten, um flüchtige Beiträge nachvollziehbar zu sichern.Der Impuls vermittelt ein strukturiertes Verständnis der Plattform und zeigt, wie sich TikTok in professionelle Recherche- oder Monitoring-Prozesse integrieren lässt:- Funktionsweise des TikTok-Algorithmus verstehen- Hashtags, Trends und Sounds gezielt für Recherchen nutzen- Profile und Netzwerke einordnen- TikTok-Inhalte systematisch archivieren und dokumentierenDie Durchführung erfolgt via MS Teams. Die Teilnahme ist kostenfrei.Unser Themenprofi:Leo Stahlberg arbeitet seit 2022 im Faktencheck-Team der dpa und vermittelt als Trainer Kompetenzen in digitaler Recherche, Verifikation und dem verantwortungsvollen Umgang mit KI. Seine beruflichen Erfahrungen bei ZDF und Tagesschau ermöglichen ihm einen breiten Zugang zu journalistischen und kommunikativen Herausforderungen.Moderation: Marcus Heumann, Leiter dpa-AkademiePressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113-32845E-Mail: heumann@newsaktuell.deOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6294413