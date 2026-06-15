Die britische Investmentbank Barclays hat nämlich das Kursziel für EASYJET angehoben - von 480 auf 570 Pence. Die Einstufung der Aktie belässt die Bank bei "Overweight". Grund für das grüne Licht sind die Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027, die Barclays anhob. Darin berücksichtigt wurden die zuletzt gesunkenen Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air. Die Aktie kann nun abheben!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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