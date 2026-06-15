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AgentDOS von Trust3 AI: Verbesserung der KI-Einführung durch Token-Transparenz



15.06.2026 / 12:05 CET/CEST

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SAN FRANCISCO, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KI-Agenten sind bereits in Unternehmen im Einsatz, ohne dass man genau weiß, was sie tun, auf welche Daten sie zugreifen oder wie viel sie kosten. Heute hat Trust3 AI AgentDOS vorgestellt, die erste Kontroll-Ebene für Unternehmen, die vollständige Transparenz in Bezug auf KI-Agenten bietet, einschließlich der Echtzeit-Überwachung des Token-Verbrauchs über Plattformen wie Databricks Agent Bricks und Microsoft Copilot Studio hinweg. Da Unternehmen den Einsatz von KI rasch ausweiten, entsteht eine neue Art von Risiko: autonome Agenten, die über ihren vorgesehenen Anwendungsbereich hinaus agieren, auf regulierte Daten zugreifen und den Token-Verbrauch unbemerkt in die Höhe treiben. Regulatorische Rahmenwerke wie der EU-KI-Gesetzentwurf und Standards wie das NIST-KI-Risikomanagement-Framework erhöhen den Druck weiter und verlangen von Unternehmen, dass sie Rechenschaftspflicht und Kontrolle über automatisierte Entscheidungssysteme nachweisen. Herkömmliche Observability-Tools wurden für Entwickler entwickelt, die Modelle debuggen. Sie wurden nicht für Sicherheits-, Governance- und Betriebsteams konzipiert, die für Compliance, Kostenkontrolle und Unternehmensrisiken verantwortlich sind. AgentDOS schließt diese Lücke, indem es Unternehmen eine einheitliche Übersicht über jeden KI-Agenten, jede Aktion und jedes verbrauchte Token bietet. AgentDOS wurde als Teil der One-Control-Plane-Architektur von Trust3 AI entwickelt und erweitert die Unified Trust Layer des Unternehmens, um Governance, Sicherheit und Observability über alle Agenten-Frameworks, Clouds oder Datenumgebungen hinweg zu vereinen. Databricks Zerobus oder Apache Kafka verarbeiten Logs und Traces mit hohem Datenaufkommen, einschließlich nativer OTel-Telemetrie, und aggregieren Signale plattformübergreifend in einer einzigen einheitlichen Konsole. "Unternehmen haben kein KI-Problem. Sie haben ein Problem mit der Transparenz der KI. Agenten treffen bereits Entscheidungen, greifen auf sensible Daten zu und verbrauchen Budgets ohne Aufsicht. AgentDOS gibt Sicherheits- und Governance-Teams die Kontrollebene, die ihnen bisher gefehlt hat." - Balaji Ganesan, CEO, Trust3 AI Der Token-Verbrauch entwickelt sich schnell zu einem der größten und am wenigsten sichtbaren Kostenfaktoren in der Unternehmens-KI. AgentDOS führt eine richtliniengesteuerte Token-Transparenz ein, die es Unternehmen ermöglicht, Nutzungsgrenzen für Agenten in Echtzeit zu verfolgen, zu kontrollieren und durchzusetzen, um Budgetüberschreitungen zu verhindern, bevor sie auftreten. Mit AgentDOS können Unternehmen: Abweichungen vom genehmigten Umfang in Echtzeit erkennen und Agenten identifizieren, die außerhalb der genehmigten Grenzen operieren, bevor das Risiko eskaliert

und Agenten identifizieren, die außerhalb der genehmigten Grenzen operieren, bevor das Risiko eskaliert den Token-Verbrauch plattformübergreifend überwachen und Richtliniengrenzen in Databricks Agent Bricks, Microsoft Copilot Studio und weiteren Systemen durchsetzen

und Richtliniengrenzen in Databricks Agent Bricks, Microsoft Copilot Studio und weiteren Systemen durchsetzen Agenten automatisch erkennen und inventarisieren sowie dynamische Vertrauensbewertungen in den Bereichen Sicherheit, Compliance und Rechenschaftspflicht zuweisen

sowie dynamische Vertrauensbewertungen in den Bereichen Sicherheit, Compliance und Rechenschaftspflicht zuweisen Jede Agentenentscheidung vollständig nachverfolgen , einschließlich Eingabeaufforderungen, Abrufen, Tool-Nutzung und Datenzugriff, die alle auf Abruf wiedergegeben werden können

, einschließlich Eingabeaufforderungen, Abrufen, Tool-Nutzung und Datenzugriff, die alle auf Abruf wiedergegeben werden können Einblick in den regulierten Datenzugriff gewinnen und genau nachvollziehen, mit welchen Datensätzen Agenten in der Produktion interagieren Im Gegensatz zu älteren Tools ist AgentDOS für Sicherheits-, Compliance- und Governance-Teams konzipiert, nicht nur für Entwickler. Jede Agent-Aktion wird mit Identität, deklariertem Zweck, Datenherkunft und aktuellem Richtlinienkontext angereichert, sodass Unternehmen Governance in Echtzeit und nicht erst im Nachhinein durchsetzen können. Kundenbericht: Verbesserung des KI-ROI und der Compliance im Gesundheitswesen Ein Gesundheitsdienstleister, der sensible Patientendaten über mehrere Systeme hinweg verwaltet, setzte AgentDOS ein, um eine wachsende Flotte von KI-Agenten zu steuern, die auf Azure und Databricks laufen. Innerhalb weniger Tage identifizierte das Unternehmen mehrere Agenten, die außerhalb ihres deklarierten Umfangs operierten, darunter zwei, die ohne gültigen Zweckkontext auf regulierte Patientendatensätze zugreifen. Gleichzeitig wies die Überwachung des Token-Verbrauchs auf einen Agenten hin, der auf dem besten Weg war, seine monatliche Zuteilung in nur 11 Tagen aufzubrauchen - eine Überschreitung, die mit den vorhandenen Tools unentdeckt geblieben wäre. Durch den Wechsel von manuellen Audits zu Echtzeit-Observability auf Basis von OTel-Telemetrie reduzierte das Unternehmen die Vorbereitungszeit für HIPAA-Audits erheblich, eliminierte ungeplante KI-Ausgaben und verschaffte dem CISO einen einheitlichen Überblick über alle Agentenaktivitäten, die geschützte Gesundheitsdaten betreffen. Informationen zu Trust3 AI Trust3 AI ist die Agent-Steuerungsebene für Unternehmen. Das von Balaji Ganesan, Don Bosco Durai und Neeraj Sabharwal gegründete Unternehmen bietet KI-gestützte Governance für Daten, KI und Zugriffsintelligenz über seine One-Control-Plane-Architektur, die auf einer einheitlichen Vertrauensschicht basiert, welche wiederum auf KI-nativen Metadaten und Kontextinformationen aufbaut. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, jeden Agenten zu identifizieren, jede Entscheidung zu beobachten und jede Aktion über alle Frameworks, Clouds und Datenquellen hinweg zu sichern. Trust3 AI ist Mitglied des NVIDIA-Inception-Programms und des Snowflake Startup Accelerator und plant den Beitritt zum Databricks-Built-On-Programm. Weitere Informationen finden Sie unter trust3.ai oder fordern Sie eine Demo an unter trust3.ai/demo . Medienkontakt: Ibby Rahmani, Leiterin Marketing, (510) 413-7300, ibby@trust3.ai View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/agentdos-von-trust3-ai-verbesserung-der-ki-einfuhrung-durch-token-transparenz-302800158.html



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