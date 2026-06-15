Nach einem starken ersten Handelstag am vergangenen Freitag mit einem Kursplus von +19% gelingt der SpaceX-Aktie auch ein erfreulicher Start in die neue Handelswoche. In den ersten Stunden im europäischen Handel legt Elon Musks Raumfahrtunternehmen um über +5% zu. Kann das in den kommenden Tagen noch so weitergehen oder müssen sich Anleger auf Kursrückgänge einstellen? Zwei Kurstreiber zum Start in die erste Handelswoche Der positive Start der SpaceX-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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