© Foto: UnsplashIst die Rallye an der Börse nach dem Iranabkommen erstmal in Sicherheit? Das wird sich zeigen, zumal diese Woche die Fed-Sitzung ihren Schatten vorauswirft.SpaceX elektrisiert die Börse, doch gleichzeitig steigt die Nervosität an den Märkten. Die US-Notenbank tagt am Mittwoch. Und auch, wenn die energiebedingte Inflation jetzt sinken könnte: An der Zinssprirale zu drehen dürfte Kevin Warsh und Co. nicht in den Sinn kommen. Aber nicht nur die Fed entscheidet über den Leitzins ihrer Währung. Auch die Bank of Japan (BoJ) steht vor dem nächsten Zinsschritt. Das wird keine leichte Entscheidung, denn der Yen steht in einer historischen Krise. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat die BoJ …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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