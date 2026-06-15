Im Rahmen ihrer Qualitätsumfrage wollte die VEMA wissen, welchen Anbietern im Bereich der Reiserücktritts-/Reiseabbruchversicherung und der Auslandskrankenversicherung die VEMA-Partnerbetriebe den Vorzug geben. Wo stimmen Qualität, Preis und Leistungsbearbeitung? Die VEMA eG führt in regelmäßigen Abständen Befragungen unter Maklern zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. In der aktuellen Erhebung ging es um Reiseversicherungen. So hat die Maklergenossenschaft im Rahmen der Qualitätsumfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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