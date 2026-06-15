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onemarkets Blog
15.06.2026 12:20 Uhr
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DAX zieht zum Wochenstart deutlich an - Friedenshoffnungen treiben Märkte weltweit

Zum Wochenstart zeigt sich der DAX deutlich fester. Auch der Euro Stoxx 50 legt spürbar zu. Vorbörslich notieren die US Indizes durchweg im Plus, mit überdurchschnittlicher Stärke im Technologiesektor. Der Nikkei 225 hat den Handel in Asien mit kräftigen Gewinnen geschlossen.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch richtet sich der Blick auf eine dichte Datenlage. In der Eurozone steht die Industrieproduktion im Zentrum, die Rückschlüsse auf die konjunkturelle Dynamik erlaubt. In den USA liefern der Empire Manufacturing Index sowie Daten zur Industrieproduktion wichtige Hinweise auf die aktuelle Wirtschaftslage. Parallel hat der G7 Gipfel begonnen und könnte im Tagesverlauf zusätzliche Impulse für die Märkte setzen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Unter den Einzelwerten fällt Rheinmetall mit einer schwächeren Tendenz auf. Belastend wirken geopolitische Entspannungssignale, die die Nachfrage nach Rüstungswerten dämpfen, sowie Unsicherheiten rund um ein mögliches französisches Ausscheiden aus einem gemeinsamen Panzerprojekt.

Allianz präsentiert sich hingegen fester. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Asien, die Fantasie für weiteres Wachstum freisetzen.Die

Deutsche Bank zählt zu den gefragten Titeln im Markt. Die Kombination aus freundlichem Gesamtumfeld und gesteigerter Handelsaktivität im Finanzsektor sorgt für erhöhte Umsätze und eine stabile Nachfrage nach Bankwerten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX Bull UN636A 28,41 22.239,1202 Punkte 8,90 Open End
Nasdaq 100 Bear UN82SA 27,65 33.433,8267 Punkte 9,18 Open End
Siemens Energy AG Bull UN10BY 55,45 100,57 06 EUR 2,79 Open End
DAX Bear UN7GGS 3,68 25.387,9475 Punkte 68,46 Open End
Dow Jones Industrial Average Bear UG1404 9,43 52759,4705 Punkte 46,82 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Novartis AG Call UN4AT4 0,14 150,00 CHF 12,61 16.12.2026
Johnson & Johnson Call UN265E 0,42 260,00 USD 14,58 16.09.2026
Exxon Mobile Corp. Call UG2E1H 0,66 160,00 USD 7,61 13.01.2026
DAX Call UN2VSV 12,68 26000,00 Punkte 9,38 19.03.2027
DAX Put UN64BQ 9,06 22800,00 Punkte 6,99 18.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
S&P 500 Short HD94SY 1,17 8917,752 Punkte 5 Open End
DAX Short UN8H4E 2,04 25921,993333 EUR 30 Open End
Tesla, Inc. Short UN83YQ 6,44 447,073 USD 10 Open End
DAX Long UG6H8P 3,72 19717,526631 Punkte 5 Open End
TUI AG Short HD090Z 2,42 5,313193 EUR 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;

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