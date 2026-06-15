DAX zieht zum Wochenstart deutlich an - Friedenshoffnungen treiben Märkte weltweit

Zum Wochenstart zeigt sich der DAX deutlich fester. Auch der Euro Stoxx 50 legt spürbar zu. Vorbörslich notieren die US Indizes durchweg im Plus, mit überdurchschnittlicher Stärke im Technologiesektor. Der Nikkei 225 hat den Handel in Asien mit kräftigen Gewinnen geschlossen.
Makroökonomischer Überblick
Makroökonomisch richtet sich der Blick auf eine dichte Datenlage. In der Eurozone steht die Industrieproduktion im Zentrum, die Rückschlüsse auf die konjunkturelle Dynamik erlaubt. In den USA liefern der Empire Manufacturing Index sowie Daten zur Industrieproduktion wichtige Hinweise auf die aktuelle Wirtschaftslage. Parallel hat der G7 Gipfel begonnen und könnte im Tagesverlauf zusätzliche Impulse für die Märkte setzen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Unter den Einzelwerten fällt Rheinmetall mit einer schwächeren Tendenz auf. Belastend wirken geopolitische Entspannungssignale, die die Nachfrage nach Rüstungswerten dämpfen, sowie Unsicherheiten rund um ein mögliches französisches Ausscheiden aus einem gemeinsamen Panzerprojekt.
Allianz präsentiert sich hingegen fester. Hintergrund sind Berichte über eine mögliche Übernahme des Versicherungsgeschäfts von HSBC in Asien, die Fantasie für weiteres Wachstum freisetzen.Die
Deutsche Bank zählt zu den gefragten Titeln im Markt. Die Kombination aus freundlichem Gesamtumfeld und gesteigerter Handelsaktivität im Finanzsektor sorgt für erhöhte Umsätze und eine stabile Nachfrage nach Bankwerten.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN636A
|28,41
|22.239,1202 Punkte
|8,90
|Open End
|Nasdaq 100
|Bear
|UN82SA
|27,65
|33.433,8267 Punkte
|9,18
|Open End
|Siemens Energy AG
|Bull
|UN10BY
|55,45
|100,57 06 EUR
|2,79
|Open End
|DAX
|Bear
|UN7GGS
|3,68
|25.387,9475 Punkte
|68,46
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bear
|UG1404
|9,43
|52759,4705 Punkte
|46,82
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Novartis AG
|Call
|UN4AT4
|0,14
|150,00 CHF
|12,61
|16.12.2026
|Johnson & Johnson
|Call
|UN265E
|0,42
|260,00 USD
|14,58
|16.09.2026
|Exxon Mobile Corp.
|Call
|UG2E1H
|0,66
|160,00 USD
|7,61
|13.01.2026
|DAX
|Call
|UN2VSV
|12,68
|26000,00 Punkte
|9,38
|19.03.2027
|DAX
|Put
|UN64BQ
|9,06
|22800,00 Punkte
|6,99
|18.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500
|Short
|HD94SY
|1,17
|8917,752 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Short
|UN8H4E
|2,04
|25921,993333 EUR
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UN83YQ
|6,44
|447,073 USD
|10
|Open End
|DAX
|Long
|UG6H8P
|3,72
|19717,526631 Punkte
|5
|Open End
|TUI AG
|Short
|HD090Z
|2,42
|5,313193 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.06.2026; 11:30 Uhr;
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