Beijing (ots) -China hat 2025 einen historischen Klima-Meilenstein erreicht. Mit den zusätzlich installierten erneuerbaren Energien wurde der wachsende Strombedarf des Landes vollständig abgedeckt. Laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht wurde damit erstmals der gesamte durch das Wirtschaftswachstum bedingte zusätzliche Energiebedarf allein durch grüne Energie gedeckt. Die neu installierte Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energien in China erreichte im vergangenen Jahr einen weiteren Rekordwert und machte laut dem "China Renewable Energy Development Report" mehr als 60 Prozent der weltweiten Zuwächse aus.Dem Bericht zufolge wird China 2026 voraussichtlich rund 300 Gigawatt neue Wind- und Solarkapazitäten schaffen. Erneuerbare Energien bleiben damit die treibende Kraft der grünen und CO2-armen Energiewende des Landes. Chinas installierte Kapazität an erneuerbaren Energien überstieg im Jahr 2025 insgesamt 2.337 Gigawatt, wobei erneuerbare Energien laut dem Bericht 82,7 Prozent der neu installierten Stromkapazität ausmachten. Die neu installierte dezentrale Solar-Photovoltaik-Kapazität überstieg das zweite Jahr in Folge 100 Gigawatt, begleitet von einer deutlichen Verbesserung des regionalen Verbrauches aus dem Stromnetz und der Nutzung sauberer Energie.Chinas Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erreichte im Jahr 2025 etwa vier Billionen Kilowattstunden und übertraf damit den gesamten Stromverbrauch der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der laut der Nationalen Energiebehörde bei rund 3,8 Billionen Kilowattstunden lag. China hat das weltweit größte System für erneuerbare Energien aufgebaut und sich verpflichtet, die grüne Energiewende auf breiter Front zu beschleunigen.Link zur Meldung: http://de.china-info24.com/static/content/germany/XinhuaSpezial/2026-06-12/1515143690128068608.htmlPressekontakt:Redaktion FrankfurtTel: +49 (0)69 4786 8158E-Mail: de-ed@chinarundschau.comOriginal-Content von: Xinhua-News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/5703/6294472