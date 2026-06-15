Was in China unter dem Namen "618" Millionen Menschen zum Einkaufen bewegt, soll nun auch in Europa Aufmerksamkeit erzeugen. Joybuy startet seinen ersten "Summer Black Friday" und kombiniert das Erfolgsrezept des Mutterkonzerns JD.com mit bekannten Elementen wie Blitzangeboten und Gutscheinen. Die chinesische Handelsplattform Joybuy, die in Europa seit einigen Monaten präsent ist, will offenbar auf Amazons Prime-Day-Welle mitschwimmen und hat jetzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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