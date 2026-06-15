Berlin (ots) -Caro Aschemeier, Prof. Dr. Julia Knopf, Milena Pflügl und Stefan Spieker sind für weitere zwei Jahre im Vorstand vertreten. Der Verband der Bildungswirtschaft setzt mit dem Ergebnis seiner Mitgliederversammlung auf Kontinuität im Personal und intensivierten Dialog mit der Bildungspolitik.Auf der Mitgliederversammlung am 12. Juni 2026 in Berlin hat der Didacta Verband zentrale Weichen für seine zukünftige Arbeit gestellt: Die Mitglieder bestätigten Caro Aschemeier, Milena Pflügl, Prof. Dr. Julia Knopf und Stefan Spieker in ihren Vorstandsfunktionen. Mit der Wiederwahl verdeutlicht der Verband bewusst Kontinuität und Verlässlichkeit im Personal sowie die konsequente Weiterentwicklung seiner inhaltlichen Arbeit in anspruchsvollen Zeiten.Die vergangenen Monate waren geprägt von einer verstärkten Positionierung des Verbandes und einer Annäherung an die Bildungspolitik auf Bundes- und Landesebene. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die engagierte Arbeit des Vorstands begleitet und vorangetrieben.Dr. Hans-Joachim Prinz, Präsident des Didacta Verbands, betont: "Ich freue mich sehr über die Wiederwahl von Caro Aschemeier, Milena Pflügl, Julia Knopf und Stefan Spieker. Die Zusammenarbeit im Vorstand war in den vergangenen Jahren von großem Vertrauen, inhaltlicher Tiefe und einem klaren gemeinsamen Ziel geprägt: die Bildungslandschaft in Deutschland aktiv mitzugestalten und die Bildungswirtschaft als starken Partner zu positionieren. Gerade in den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bemerken wir eine neue Aufbruchsstimmung - und wir sind bereit, diese Dynamik gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern weiter zu nutzen."Einen wichtigen Impuls für diese Entwicklung setzte bereits der Mitglieder-Abend des Didacta Verbands am Vorabend der Mitgliederversammlung (11. Juni). Die Verbandsmitglieder nutzten die Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem Vorstand, dem neuen Geschäftsführer Dr. Jens Brandenburg und untereinander.Mit dem bestätigten Vorstandsteam und dem gestärkten politischen Dialog setzt der Didacta Verband seinen Kurs fort und schärft sein Profil als Impulsgeber und starke Stimme der Bildungswirtschaft.Pressekontakt:Didacta Verband e. V.Tel. 06151-35215-0presse@didacta.dewww.didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/123115/6294506