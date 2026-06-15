Leinfelden-Echterdingen (ots) -Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent angehoben. Für Immobilienkäufer hat dieser Zinsschritt laut Remax Germany kaum Auswirkungen, weil die Bauzinsen diese Entwicklung bereits seit Beginn des Iran-Krieges vorweggenommen haben. "Höhere Zinsen haben Finanzierungen verteuert. Aber der Kauf von Wohneigentum ist mit der richtigen Strategie weiter möglich", sagt Loredana Sciré, Pressesprecherin des Immobilienmakler-Netzwerks Remax Germany.Kostete ein Immobiliendarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung im Juni 2025 im Schnitt noch rund 3,5 Prozent effektiv, sind es nun knapp 4 Prozent. Was das konkret bedeutet, zeigt ein Rechenbeispiel von Remax Germany: Bei einem Darlehen über 300.000 Euro und zwei Prozent anfänglicher Tilgung lag die Monatsrate vor einem Jahr bei rund 1.375 Euro. Heute sind es rund 1.500 Euro - etwa 125 Euro mehr im Monat als im Juni 2025 oder 1.500 Euro im Jahr. Über die Dauer der Zinsbindung gerechnet schlagen 15.000 Euro mehr zu Buche. Sciré: "Bei höheren Kreditsummen fällt der Zinsanstieg natürlich stärker ins Gewicht und kann darüber entscheiden, ob sich ein Interessent eine Immobilie leisten kann."Fünf Tipps, wie der Schritt in die eigenen vier Wände trotz Zinswende gelingt.Tipp 1: Eine Nummer kleiner planen - die LebensabschnittsimmobilieHöhere Zinsen schlagen vor allem bei großen Kreditsummen zu Buche. Wer die Darlehenssumme reduziert, dämpft den Zinseffekt deutlich. "In vielen Ländern ist es selbstverständlich, schon in jungen Jahren mit einem Apartment oder einer kleinen 1-Zimmer-Eigentumswohnung in den Immobilienmarkt einzusteigen und sich Schritt für Schritt zu vergrößern", sagt Sciré. Ist die erste Immobilie abbezahlt oder im Wert gestiegen, dient sie als Sprungbrett für die nächstgrößere.Tipp 2: Tilgung klug wählen statt minimal kalkulierenEine Anfangstilgung von nur einem Prozent streckt die Rückzahlung auf Jahrzehnte. Besser sind 1,5 oder gar 2 Prozent. Zugleich gilt: Die extrem hohen Anfangstilgungen von drei oder vier Prozent aus der Niedrigzinsphase können heute nur Kreditnehmer mit sehr hohen Einkommen realisieren. Das ist in diesem Maß laut Sciré auch gar nicht nötig. Denn bei einem Annuitätendarlehen steigt der Tilgungsanteil innerhalb der gleichbleibenden Rate automatisch: je höher der Kreditzins, desto schneller wächst dieser Effekt. "Der höhere Tilgungsanteil durch aktuell höhere Zinsen ist zwar teuer erkauft, beschleunigt aber dennoch die Abzahlgeschwindigkeit", sagt sie.Tipp 3: Lagen vergleichen - der Markt ist in BewegungAktuell beobachtet Remax Germany Bewegung auf dem deutschen Immobilienmarkt. Wirtschaftsstrukturelle Veränderungen, etwa in der Automobilindustrie, verändern Lebensentwürfe: Menschen orientieren sich beruflich neu, wechseln Branche und Region. "Dadurch kommen in vielen Märkten Immobilien auf den Markt, die es vor wenigen Jahren nicht gegeben hätte. Wer bei der Lage links und rechts schaut, findet attraktive Alternativen zum überhitzten Wunschviertel", so Sciré. Die Expertin rät Käufern außerdem, hart zu verhandeln. Käufer müssen ihre Preisvorstellungen an das Zinsniveau anpassen. Wer verkaufen muss, ist zu Zugeständnissen beim Kaufpreis bereit. Maklerinnen und Makler unterstützen Verkäufer und Käufer bei der marktgerechten Preisfindung.Tipp 4: Eigenkapital stärken - das beste Mittel gegen hohe ZinsenJe weniger Fremdkapital benötigt wird, desto weniger fallen hohe Zinsen ins Gewicht. Zudem senkt Eigenkapital den Beleihungsauslauf: Finanziert die Bank weniger als 80 oder gar 60 Prozent des Kaufpreises, gewährt sie spürbar bessere Konditionen. Deshalb lohnt es sich, frühzeitig und systematisch anzusparen. Sciré: "Selbst wer aktuell nicht kaufen will, sollte die jüngste Zinsentwicklung zum Anlass nehmen, endlich systematisch Kapital anzusparen."Tipp 5: Puffer bewahren und Angebote vergleichenSo wichtig Eigenkapital ist: Nicht das gesamte Ersparte sollte in die Finanzierung fließen. Eine Reserve von mindestens drei Netto-Monatsgehältern federt unerwartete Ausgaben ab. Und weil sich die Konditionen der Banken aktuell stark unterscheiden, gilt mehr denn je: mehrere Angebote einholen und auf Sondertilgungsrechte achten. Maklerinnen und Makler können den Kontakt zu Banken oder Finanzierungsvermittlern herstellen und dadurch die Finanzierungsabwicklung erleichtern.Über Remax GermanyMit den meisten Transaktionen pro Makler ist Remax, gegründet 1973 in den USA, das erfolgreichste Immobilienmakler-Netzwerk der Welt. Seine Wachstumskraft beruht zum einen auf der angebotenen Dienstleistung, zum anderen auf der Organisation als Franchisesystem. In den USA und Kanada hatte Remax erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf zur allgemeinen Akzeptanz des Immobilienmaklers als professioneller Dienstleister. Remax Germany sitzt in Leinfelden-Echterdingen. Strategisch wird Remax Germany maßgeblich von Adrian Burry geprägt, der auf über 30 Jahre internationale Remax Erfahrung zurückblickt. Die Geschäftsführung verantwortet Gesellschafter Mischa Kunz. In über 150 Immobilienbüros vermitteln über 800 Maklerinnen und Makler Immobilien in Deutschland. Weltweit arbeiten bei Remax derzeit etwa 145.000 Immobilienmakler in ca. 9.000 Büros in mehr als 110 Ländern. Mehr Informationen unter: www.remax.dePressekontakt:SCRIVO CommunicationsKai OppelTel: +49 178 6150154E-Mail: kai.oppel@scrivo.deWeb: www.scrivo.deOriginal-Content von: RE/MAX Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144121/6294522