München (ots) -AmpSocietys Ladesystem Amp5 wird derzeit nach dem Eichrecht zertifiziert, der deutschen Eichgesetzgebung, die die Datenintegrität bei Elektrofahrzeug-Ladestationen regelt. Die Zertifizierung bedeutet, dass Messdaten dem Nutzer transparent angezeigt und vor Manipulation geschützt werden - vom Ladevorgang bis zur Zahlung.Da das Laden von Elektrofahrzeugen auf dem europäischen Markt weiter zunimmt, steigen die Vorgaben an Rückverfolgbarkeit und Vertrauen entlang der gesamten Messkette. In Deutschland ist das Eichrecht eine gesetzliche Voraussetzung für halböffentliche und öffentliche Ladestationen und setzt einen hohen Standard für den Umgang mit und die Überprüfung von Messdaten.Vertrauen als Grundlage"Das Eichrecht dreht sich im Kern um Vertrauen - darum, dass jeder, der sein Fahrzeug lädt, jederzeit überprüfen kann, dass die Messungen korrekt sind und dass niemand sie im Nachhinein verändern kann", sagt Henrik Fries, Produktmanager bei AmpSociety.Die Zertifizierung wird für das neueste Update von Amp5 gelten. Für Betreiber und Immobilieneigentümer mit Ladeinfrastruktur auf dem deutschen Markt bedeutet dies, dass Amp5 die gesetzlichen Vorgaben für öffentliche und halböffentliche Ladepunkte erfüllen wird.Bereit für künftige AnforderungenObwohl Schweden derzeit keine vergleichbaren gesetzlichen Vorgaben hat, hat AmpSociety beschlossen, die Eichrecht-Standards als Teil seiner Produktentwicklung zu erfüllen."Wir entwickeln Amp5 für eine lange Lebensdauer und den Einsatz in reifen Märkten mit hohen Anforderungen. Die Eichrecht-Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt zur Zukunftssicherung des Produkts - wir wissen, dass die Anforderungen an Messdaten und Transparenz in ganz Europa wachsen werden", sagt Henrik Fries.Mit der Eichrecht-Zertifizierung wird AmpSociety die Tür zum deutschen Markt öffnen und Amp5 als Ladesystem positionieren, das auf langfristige regulatorische Compliance und den Bedarf der Betreiber an verifizierbaren Messdaten ausgelegt ist.Über AmpSocietyAmpSociety ist ein internationaler Hersteller fortschrittlicher Ladesysteme mit Fokus auf Innovation, Zuverlässigkeit und Nutzererfahrung. Mit einer Produktion in Schweden und einem starken Nachhaltigkeitsengagement bietet AmpSociety zukunftssichere Ladelösungen für kommende Generationen.Pressekontakt:Niclas Wennerholm CEO, AmpSociety International ABE-Mail: niclas.wennerholm@ampsociety.comTelefon: +46 705 93 29 20Original-Content von: ampsociety.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182741/6294530