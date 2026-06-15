EQS-News: LONGi Solar
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung beschleunigen die Marktdurchdringung Skalierung und die Entwicklung szenariobasierter Lösungen, um den sich wandelnden globalen Energiebedarf zu decken.
MÜNCHEN, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- LONGi, ein weltweit führender Anbieter von Solartechnologie, gab heute bekannt, dass seine Back-Contact-Technologieplattform (BC) die Marke von insgesamt 60 GW bei Verkäufen und Auslieferungen überschritten hat. Dieser Meilenstein markiert einen entscheidenden Wandel auf dem globalen Solarmarkt hin zur flächendeckenden Einführung von Modulen der nächsten Generation mit extrem hohem Wirkungsgrad.
Dieser Erfolg unterstreicht die rasante Geschäftsdynamik von LONGi. Angetrieben von einer starken Marktentwicklung im gesamten Jahr 2025 (22,87 GW ausgeliefert) und einem starken ersten Quartal 2026 (8,34 GW ausgeliefert) hat sich die BC-Technologie offiziell von einer Nischen-Premium-Architektur zur globalen Mainstream-Plattform für hocheffiziente Solaranwendungen entwickelt.
LONGi gab zudem ein ehrgeiziges Ausbauziel bekannt und prognostiziert für das Gesamtjahr Auslieferungen von rund 100 GW an Wafern und 80 GW an Modulen. Angetrieben von einem beispiellosen Anstieg der Marktnachfrage und der raschen Ausweitung seiner Technologie der nächsten Generation geht LONGi davon aus, dass die kumulierten Auslieferungen von BC-Solarmodulen alle bisherigen Branchenrekorde brechen und bis Ende 2026 die 100-GW-Marke deutlich überschreiten werden. Mit dieser Entwicklung wird die BC-Technologie mehr als 65 % der gesamten jährlichen Lieferungen des Unternehmens ausmachen und damit eine neue Ära einläuten, in der die Rückkontakttechnologie als Hauptantriebskraft für die weltweite Dekarbonisierung fungiert.
Eine neue Ära der weltweiten Marktdurchdringung
Forschungs- und entwicklungsorientierte, szenariobasierte Innovation
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/longi-uberschreitet-die-60-gw-marke-bei-back-contact-modulen-und-festigt-damit-seine-weltweite-fuhrungsposition-im-bereich-der-back-contact-technologie-302800147.html
15.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2346194 15.06.2026 CET/CEST