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AT&S erweitert Standort Kulim, um langfristige Kundennachfrage zu unterstützen und strategische Technologiepartnerschaften zu vertiefen



15.06.2026 / 13:11 CET/CEST

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AT&S erweitert Standort Kulim, um langfristige Kundennachfrage zu unterstützen und strategische Technologiepartnerschaften zu vertiefen AT&S soll durch strategische Investition unter Wahrung der finanziellen Disziplin von anhaltender KI-getriebener Nachfrage profitieren

Gesamtinvestitionen von 1,5 bis 2,0 Mrd. € geplant, unterstützt durch langfristige Kundenzusagen Leoben, 15. Juni 2026 - AT&S gab den Ausbau des Produktionsstandorts Kulim bekannt, der auf Vereinbarungen mit dem Kunden AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen basiert. Damit wird die starke Technologiepositionierung von AT&S weiter gestärkt und langjährige Partnerschaften mit führenden Kunden in der Halbleiterindustrie werden vertieft. Aufbauend auf der erfolgreichen Inbetriebnahme von Werk 1 umfasst der Ausbau die Ausstattung der bestehenden Struktur im Werk 2 sowie den Bau einer neuen Produktionsanlage für IC-Substrate-Cores und hochentwickelte Leiterplatten. "Unsere Technologieführerschaft, starke Partnerschaften mit den Global Players in der Halbleiterindustrie und die bewährte Fähigkeit, hochmoderne Fertigungsanlagen zu skalieren, positionieren uns als Partner der Wahl in der nächsten Wachstumsphase", sagt AT&S CEO Michael Mertin. "Der Ausbau unseres Standorts in Kulim unterstreicht das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeiten und unser gemeinsames Bekenntnis zu langfristigem profitablem Wachstum." Reaktion auf strukturellen Wandel in der Branche Die Expansion erfolgt angesichts einer beispiellosen Nachfrage, die durch den globalen Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) getrieben wird. Während die Halbleiterindustrie in der Vergangenheit zyklischen Schwankungen unterlag, zeichnet sich der aktuelle KI-getriebene Zyklus sowohl durch sein Ausmaß als auch durch Nachhaltigkeit aus und spiegelt einen strukturellen Wandel in Design, Entwicklung und Skalierung von Computersystemen wider. Die rasante Entwicklung der Halbleiterarchitektur führt zu einer grundlegenden Veränderung der Nachfrage nach IC-Substraten. Der Übergang von monolithischen Chips zu Chiplet-basierten Designs hat bereits zu einer deutlichen Nachfragesteigerung geführt. Dieser Wandel wird jetzt durch KI weiter beschleunigt, die sich zu einem langfristigen Wachstumstreiber für die Branche entwickelt. Über GPUs hinaus umfasst die Nachfrage CPUs, Speicher und zunehmend komplexe heterogene Systemarchitekturen. Der Aufstieg agentenbasierter KI erhöht die Rechenanforderungen und treibt so den Bedarf an größeren, fortschrittlicheren Substratlösungen voran. Gleichzeitig legen Kunden immer mehr Wert auf Leistung pro Watt, Energieeffizienz und Systemarchitekturen. Dadurch nimmt die Nachfrage nach höherer Integrationsdichte, größeren Formfaktoren für Substrate, einer höheren Anzahl an Lagen und schnelleren Innovationszyklen zu. Finanzielle Disziplin und Risikominimierung Basierend auf vereinbarten Rahmenbedingungen wird die Investition in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. € vollständig durch langfristige Zusagen von Kunden getragen und finanziert. "Wir gestalten diese Vereinbarungen so, dass sie langfristiges Wachstum unterstützen und dabei die finanzielle Disziplin wahren", sagt AT&S CFO Gerrit Steen. "Gleichzeitig unterstützen sie das Ziel, unsere Bilanz und finanzielle Flexibilität weiter zu stärken." Ausblick erhöht Die wesentlichen finanziellen Aspekte der Vereinbarungen, die noch final zu verhandeln und umzusetzen sind, umfassen Zahlungen von Kunden, die sich im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich positiv auf den Umsatz und das Ergebnis auswirken werden. Die vollen operativen Auswirkungen sollen in den nächsten Jahren sichtbar werden. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet AT&S jetzt eine währungsbereinigte Umsatzsteigerung von 45 bis 55 % gegenüber dem Vorjahr (bisher: 30 bis 35%). Die erwartete EBITDA-Marge von 32 bis 37 % bedeutet eine weitere signifikante Steigerung der Profitabilität (bisherige Erwartung: 25 bis 29 %). Aufgrund der Expansion plant das Management nun ein Investitionsvolumen von rund 1,0 bis 1,2 Mrd. € für 2026/27 (bisher: 400 Mio.€) und einen positiven operativen Free Cashflow. In der Prognose ist eine signifikante Verschlechterung der geopolitischen Situation sowie der derzeitig angespannten Liefersituation verschiedener Materialien wie Fiberglasmatten nicht enthalten. Das Management beobachtet die Entwicklungen weiterhin mit höchster Aufmerksamkeit, um jederzeit auf Veränderungen reagieren zu können. AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit - durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net Medien-Download: Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.



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