© Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmnDer Konflikt im Nahen Osten hat bei Touristen und Reiseveranstaltern für Verunsicherung gesorgt. Mit dem Iran-Frieden in Reichweite könnte nun wieder Schwung in die Sommersaison kommen. Die TUI-Aktie gewinnt kräftig!Die Aktie von Reise-Riese TUI ist am Montag die große Gewinnerin im MDAX. Die Papiere legen um rund fünf Prozent zu und setzt damit eine Serie fort, die allein seit Donnerstag schon ein Plus von etwa 15 Prozent gebracht hat. Auslöser ist die Annäherung zwischen den USA und dem Iran, die zu einem Waffenstillstand geführt hat und die Anleger weltweit aufatmen lässt. Für TUI ist das gleich doppelt relevant. Erstens reagiert der Ölpreis. Die Sorte Brent ist zu Wochenbeginn unter 84 …
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