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Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec - 15. Juni 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. Juni 2026 seine Finanzierung (die "Platzierung") für bestehende und andere nachfolgende Anleger geschlossen hat. Die Rahmenbedingungen wurden bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Mai 2026 erläutert.

Das Unternehmen hat Mittel in Höhe von insgesamt 15.420.640 $ aufgebracht, und zwar über die Emission von 1.432.750 Hard-Dollar-Einheiten zum Preis von 2,00 $ pro Hard-Dollar-Einheit, aus denen sich ein Bruttoerlös von 2.865.500 $ ergibt, sowie 6.277.570 Flow-Through-Aktien zum Preis von 2,00 $ pro Flow-Through-Aktie, die einen Bruttoerlös von 12.555.140 $ eingebracht haben.

In Verbindung mit dieser Platzierung bzw. seit Juni 2022 konnte das Unternehmen über 11 Privatplatzierungen ohne Brokerbeteiligung unter der Leitung des eigenen Führungsteams sowie über die Ausübung von diversen Optionen und Warrants Mittel in Höhe von rund 78 Mio. $ beschaffen.

"Nachdem zuletzt eines der großen Explorations- und Erschließungsunternehmen im internationalen Bergbau in den Bereich der magmatischen Phosphate eingestiegen ist und sich die Lithium-Eisenphosphat-Batterie-Branche ("LFP") vor allem durch die großen internationalen Batterieerzeuger und Hersteller von LFP-Endprodukten zunehmend nach Nordamerika verlagert, um den Wachstumsmarkt der Energiespeicher, KI-Rechenzentren, die Fabrikautomatisierung und die nationale Sicherheit zu unterstützen, ist es für First Phosphate enorm wichtig geworden, seine Führungsrolle in der Exploration und Erschließung und im nachgelagerten Mine-to-Market-Geschäft im Bereich magmatischer Phosphate erheblich auszubauen", erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate. "Das Unternehmen sieht in magmatischem Phosphat nach wie vor eine zeitlose Ressource mit Bedeutung für viele Generationen und betrachtet das Mineral als das neue Gold der Energiewende. Wir danken unseren bestehenden und auch neuen Aktionären dafür, dass sie uns bei dieser Vision unterstützt und dazu beigetragen haben, das Unternehmen finanziell noch besser aufzustellen, um diese für unsere Zukunft so entscheidenden Ziele weiter zu verfolgen."

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen ein Vermittlungshonorar (Finder Fee) in bar in Höhe von 156.880 $ bezahlt, 322.920 Stammaktien als Vergütung zum Richtpreis von 2,00 $ pro Stammaktie ausgegeben und 401.360 Vergütungs-Warrants emittiert, die zum Preis von 2,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens bis zum 31. Dezember 2026 ausgeübt werden können, sofern es zu keiner Vorverlegung des Verfallsdatums kommt. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Platzierung wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Mai 2026 verlautbart zu verwenden. Begriffe, die in dieser Pressemitteilung in Großbuchstaben geschrieben sind und hier nicht näher definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Mai 2026 gegeben wurde. Das Unternehmen kann im Rahmen der Platzierung nach eigenem Ermessen eine weitere Tranche abschließen, sofern dies nach den Richtlinien der Canadian Securities Exchange zulässig ist.

Beteiligung von Insidern

In Verbindung mit der Platzierung erwarb Laurence W. Zeifman, Chairman des Board of Directors des Unternehmens, 50.000 Flow-Through-Aktien.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Weitere Informationen

Bennett Kurtz

CFO, CAO

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: https://firstphosphate.com/investors

General Inquiries: https://firstphosphate.com/contact

Website: www.FirstPhosphate.com

X : https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Jede Aussage, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen behandelt (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "Budget", "geplant", "Prognosen", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder in denen angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die fortschreitende Verlagerung der LFP-Batterieindustrie nach Nordamerika, den Fortschritt der Explorations-, Erschließungs- und nachgelagerten "Mine-to-Market"-Aktivitäten, den Abschluss weiterer Tranchen des Angebots, die geplante Verwendung des Erlöses aus dem Angebot, die Verfügbarkeit von Steuergutschriften und behördliche Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die "CSE"), beziehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration sowie die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; die Annahme, dass das Unternehmen und andere Parteien in der Lage sein werden, die börsenrechtlichen und sonstigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen fristgerecht zu erfüllen; die Annahme, dass die Genehmigung der CSE fristgerecht und vorbehaltlich lediglich der üblichen Bedingungen erteilt wird; sowie die Annahme, dass alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des Angebots fristgerecht erfüllt werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

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